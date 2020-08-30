桃園客運遭爆血汗駕駛工時造假 公路總局重罰220萬元

桃園客運遭爆料駕駛超時工作及工時造假，交通部公路總局表示，昨天已責成新竹區監理所立即啓動無預警派員至客運公司進行駕駛工時查核，並查獲245件異常使用駕駛人USB違規案件，依公路法第77條規定重罰220萬5000元；另查並無監理人員通知桃園客運的情事。

公總表示，桃園客運有市區公車路線193條，公路客運8條，駕駛採混合調度。這次發現公路客運駕駛使用市區公車駕駛USB，確實有未善盡管理人的責任，新竹區監理所除依規定處分外，已責令該公司立即改善，並要求該公司提出完整改善計畫。

公路總局表示，對於客運駕駛員駕駛時間應符合法令規定的要求至為重視，除按季召開檢討會議外，自108年起即已要求各區監理所，路檢聯稽或至各客運場站查核時加強駕駛人身分比對，如經確認與上傳至動態系統資料不一致，應要求立即改正並對該公司依法處罰，迄今已查獲26件。