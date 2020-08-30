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桃園再增一例登革熱三度就醫才確診 籲院所提高警覺
疾病管制署今公布國內新增一例本土登革熱病例，這名50多歲男性三度就醫才因手臂前胸出疹而被通報檢驗，今確診為第一型登革熱。目前懷疑感染源可能在桃園市桃園區，可能與長安里群聚事件有關，不排除社區中可能存在不顯示性感染者。
疾管署副署長莊人祥表示，這名居住於桃園區中泰里的50多歲男性，21日開始出現發燒、頭痛、關節痠痛、全身無力等症狀，22日起陸續就醫三次，被收住院，28日手臂及前胸出疹，醫院懷疑是登革熱，快篩發現是陽性，今確診登革熱第一型。
莊人祥表示，個案平時常在桃園住家和龜山區母親家及兩區傳統市場活動，初步懷疑感染地在桃園區，可能與長安里群聚事件有關，不排除社區中有不顯性感染者。衛生單位已經在個案及母親住家附近進行孳生源清除作業、病媒蚊密度較打、緊急成蟲化學防治。要特別提醒桃園當地醫療院所，如果有發燒關節痛頭痛眼窩痛，要特別提高警覺並且通報。
疾管署統計，今年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，14例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。
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