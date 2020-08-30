本土登革熱增1例 疑與桃園區群聚有關

疾管署今天宣布，台灣新增1例本土登革熱病例，為桃園中泰里50多歲男性，初步推測感染地為桃園市桃園區，可能社區有隱性感染者，也可能跟日前桃園長安里群聚有關。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在記者會表示，台灣新增1例本土登革熱病例，為居住於桃園市桃園區中泰里50多歲男性。

個案在21日出現發燒、頭痛、關節痠痛及全身無力等症狀，22日至28日間3度就醫，經登革熱NS1快篩陽性，由醫院通報檢驗確診，為登革熱第一型。

莊人祥表示，個案平時在桃園市桃園區住家、龜山區母親家及兩區傳統市場等地活動，初步推測感染地為桃園市桃園區，可能與長安里群聚事件有關，也不排除社區中可能存在不顯性感染者。

疾管署統計，今年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，14例居住桃園市，1例居住新北市，多為桃園市桃園區長安里群聚個案；另累計58例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

莊人祥說，近期國內高溫多雨，提醒民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，積極清消環境及清除病媒蚊孳生源。另外，民眾如出現疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。

莊人祥也提醒，醫療院所除注意新冠肺炎症狀，也應提高登革熱警覺，加強詢問就診者相關接觸史、旅遊史，搭配登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及早通報。