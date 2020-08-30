桃園登革熱疫情累計14人 中泰里男子確診感染源待查

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，先前更曾於社區爆發本土登革熱群聚感染，衛生局今天再度宣佈，桃園區中泰里一名50多歲的男性確診登革熱，感染源仍待查，為桃園市今年第14例本土病例。

衛生局表示，一名住在中泰里的50多歲男性確診登革熱，該男子在8月21日出現發燒、頭痛、關節痠痛及全身無力等症狀，先後到診所及醫院就醫，8月27日持續倦怠再次前往醫院就醫，因手臂及前胸出現紅疹，由醫院通報疑似感染登革熱。

經採集檢體送驗，在8月29日由衛生福利部疾病管制署研判確診登革熱，感染型別為第一型，衛生局目前已針對該個案的住家及活動地點，進行病媒蚊密調、孳生源清除及住家附近50公尺戶外實施化學防治作業。

衛生局指出，由於先前桃園區長安里出現11例本土登革熱群聚案件，玉山里及西湖里各1例，但8月23監測期滿後無新增病例，是否與前起群聚事件有關仍待釐清，也不排除社區有不顯性感染者造成。

中泰里確診病例經初步疫調，活動地區為桃園假日花市、南門市場及中和南路上的龜山市場，衛生局提醒，市府在8月3日已公告登革熱防疫措施，呼籲市民清除家戶內外積水容器，如發現病媒蚊滋生將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰鍰。

衛生局強調，市民除應該主動清除孳生源外，也須配合衛生局及相關單位疫情調查、化學防治噴藥作業、隔離等防疫措施，如有拒絕、規避或妨礙防疫工作等情形者，依法可處6萬到30萬元罰鍰。