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台東好男聲加持 黃健庭為醒報獻唱

台灣醒報 / 台北報導
黃健庭（中）不改幽默，同時繼續用歌聲征服全場。會後他也表示，難得能唱得這麼開心，綻放燦爛的笑容。 台灣醒報
黃健庭（中）不改幽默，同時繼續用歌聲征服全場。會後他也表示，難得能唱得這麼開心，綻放燦爛的笑容。 台灣醒報

「雖然有點小感冒，導致歌聲表現不甚完美，但這次我唱得很過癮！」前台東縣長黃健庭29日出席醒報12週年慶，並領銜率「台東好男聲」5重唱演唱多首曲目，成為醒報社慶最為高潮的亮點演出，全場嘉賓都聽得如癡如醉，紛紛拿出手機錄下精彩合唱，「台東好男聲」也應全場安可聲再獻唱了一曲。

首長一起組合唱團

「『台東好男聲』是從2015年1月22日成立，每週四晚上練唱，宗旨是以詩歌頌讚服事上帝。」主持人介紹成員除了黃健庭外，還有金峰鄉長宋賢一、台東基督教醫院執行長呂信雄、台東縣交通局觀光發展處長余明勳、博愛浸信會牧師邱德福、文化部文化交流司陳炳杰等；黃健庭說，「後三位都是可彈可唱！」

「非常感謝林意玲社長邀請『台東好男聲』來參與這場盛會！」黃健庭感性說道，「事實上我們好一段時間都沒有像這樣聚集在一起唱歌了，主要是炳杰本來是台東縣政府文化局的專員，後來調到台北文化部，我們就稍微人手短缺。好在有邱德福牧師來支援我們，最近又開始練唱了。」

用歌聲祝福醒報

黃健庭說，雖然大家在各自的崗位都很忙，但他們就是喜歡用詩歌來服事上帝，就號召組成了這個團隊，過去也曾在許多佈道會、募款音樂會、或主日做詩歌分享，「醒報12週年是個特別的日子，希望上帝加倍祝福這個優質的媒體，沒有藍綠、只有上帝的色彩的媒體，盼望台灣有更多這樣的媒體，祝醒報有更輝煌的12年！」

在黃健庭帶領下，「台東好男聲」連唱了《山之歌／Kum Ba Yah》、《恩典的記號》、《You Raise Me Up》與《如鹿切慕溪水》，來賓雖不見得都熟悉聖歌，但盡皆陶醉在「台東好男聲」的優美和音中，4曲唱罷不禁全場大喊「安可！」

「只要趕得上回台東的末班飛機都好商量（眾笑），那我們就再唱一首《有福的確據》！」黃健庭不改平日幽默，同時繼續用歌聲征服全場。會後他也表示，難得能唱得這麼開心。從近日官司宣判紛擾中暫時脫身，黃健庭在醒報社慶上盡情揮灑歌喉，綻放燦爛的笑容。

「台東好男聲」由前台東縣長黃健庭（中）領軍，自2015年1月22日起成立，宗旨是以詩歌頌讚服事上帝。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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