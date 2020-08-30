抗新冠肺炎研究熱點 間質幹細胞有潛力

疫苗和治療藥物是迎戰2019冠狀病毒疾病利器，北醫教授黃彥華今天表示，間質幹細胞有很好免疫調控力，就像滅火器，可能有助降低肺發炎反應，在疫情下成為熱門研究重點。

台北醫學大學今天舉行國際綜合醫療高峰論壇，主題包含國際新創醫療、台灣醫療衛生和2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫與治療等主題，也探討後疫情時代的研究趨勢。

前副總統、中央研究院士陳建仁致詞時指出，如果說台灣在1970年代寫下經濟奇蹟、1990年代寫下政治及民主奇蹟，2020年則寫下防疫奇蹟，這是2370萬民眾的光榮。但目前台灣只打贏上半場，下半場的學術研究，以及疫苗、快篩試劑和藥物的研發，一定要更加努力，絕不能鬆懈。

中研院基因體研究中心副研究員馬徹則說，截至8月30日為止，全球有23支疫苗進入臨床一期實驗，14支進入臨床二期，9支進入臨床三期，2支有限度使用，競爭相當激烈。

北醫研發長黃彥華表示，疫苗、抗體、幹細胞是全球新冠肺炎治療的3大策略，歐美亞的第一線都是疫苗，但第二選擇略有差異，歐洲以抗體為主，美國抗體略高於幹細胞，亞洲則是幹細胞略高於抗體。

疫苗的功用在於預防，各國研發中的抗體治療可望抑制病毒感染細胞的能力。至於用幹細胞治療新冠肺炎，則希望藉助幹細胞調控免疫功能的能力，降低肺部發炎反應，減緩肺纖維化發展。

黃彥華表示，目前全球51個幹細胞臨床試驗案都是使用異體幹細胞（取自脂肪、骨髓、牙髓等），在亞洲相對盛行，尤其中國大陸「非常勇敢」，因他們新冠肺炎病人多，他們將幹細胞用於急性肺損傷、肺浸潤和肺纖維化病人身上，看起來效果可以期待。

黃彥華也說，統計發現，2019年幹細胞治療的對象以癌症居多，接下來依序為骨關節、神經疾病、代謝疾病，肺部疾病遠遠排在後面；但因應疫情，讓胸腔疾病在今年躍升到第3位。