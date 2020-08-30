葉克膜最久案例出院逾2月 台大醫：肺功能慢慢恢復中

台灣運動醫學醫學會今舉行學術論壇，邀請台大醫院感染控制中心主任盛望徽分享防疫經驗。盛望徽提到，疫情半年多來印象最深的一個案例是一名50多歲男性，因為其病情相當危重，後來終於脫離險境出院時，院方還為他召開記者會。個案年紀較輕，目前仍定期回診，肺功能慢慢恢復中。

台大醫院在6月18日首次召開確診病例康復出院記者會，就是為了這位個案「A先生」，個案當天現身說法，院方說他是台灣確診者當中使用葉克膜長達33天，用呼吸器37天，是用葉克膜時間最長的一位確診病例。

台灣大學副校長張上淳當天出席記者會時表示，A先生幾乎已經是「一腳踏進鬼門關，我們還是跟閻羅王拔河，把他拉回來。」好在A先生脫離呼吸器之後積極復健，肺功能和換氣率都在進步中，出院當時已經可以站起來走路、甚至爬幾階樓梯，已經準備要出院。

盛望徽今於學術論壇表示，2003年也有追蹤SARS病人出院後的肺功能，因為肺部發炎導致不可逆的纖維化，三成病人肺功能下降。這名重症個案肺部功能也有受損，但根據他回診的情形，呼吸功能也在慢慢回復中。盛望徽也提到，目前國際間針對運動員的新冠肺炎研究發現，感染之後的肺功能下降2成到3成，顯示肺功能的重新訓練和恢復，是新冠肺炎治療上需要長期關注的議題。