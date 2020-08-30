新住民培力網2.0改版上線 7國語言攏ㄟ通

移民署「新住民培力網」新改版正式上線，除了整合新住民生活、就業、教育、衛生等相關福利及權益外，網站提供7國語言，方便新住民閱讀。同時移民署也啟用「新住民數位圖書館」，可供新住民免費線上借閱各類電子書籍。

移民署副署長梁國輝表示，目前台灣的新住民人數已超過56萬人，新住民子女也已突破43萬人，新住民家庭已成為台灣社會重要的新力量。為整合各機關對新住民生活、就業、教育及衛生等相關資訊，移民署特別將「新住民培力發展資訊網」改版，提供包括中、英、越、印、泰、緬及柬等7種語版，方便新住民獲取政府各類資訊。

梁國輝也鼓勵新住民多多利用「新住民數位圖書館」，可隨時用手機、平板或電腦，免費下載借閱電子書籍及雜誌，包括親子閱讀、教育成長、語言學習、小型創業及商管等各類書籍，都可以免費借閱，與孩子們一起共讀，增加情感交流，培養閱讀的習慣。

移民署表示，為讓網站使用更便捷，今年特別企劃培力2.0版，除了整併主題內容，還新增Google百種語言隨行翻譯，並製作圖文卡講解政策及法令，使新住民快速瞭解政府推動的各項便民措施，另外還有影音專區一鍵播放、設置精選熱門文章及主題專區等，以豐富網站內容。