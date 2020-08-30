推LINE官方帳號「e藥師」 國軍台中總醫院e化跨一大步

國軍台中總醫院推出LINE官方帳號「e藥師」可以生動活潑對話方式與民眾互動，方便民眾利用LINE了解看病的用藥清單、用藥現況調查，以及網路掛號、預約慢箋領藥等，功能十分全面，也是該院推動數位化的一大進展。

院長洪恭誠舉例指出，辛苦照護家中年長者的家屬可把「e藥師」加至家人LINE群組接收提醒訊息，即時叮嚀家人要記得用藥，與醫療人員一同為長者的健康把關，提升病人的用藥順從度，進而達到預期的效果。

「e藥師」除了提供用藥清單查詢、慢箋領藥預約等24小時服務，還可按時發送用藥提醒訊息，全方位藥事照護零時差，對病人及照護家屬真是一大福音。

其中，慢箋預約領藥僅需點選3個步驟，彈指間即可完成預約領藥，大幅減少民眾候藥的寶貴時間及提升病人領藥滿意度。

另「用藥清單查詢」功能可列出民眾在國軍台中總醫院門、急診就醫所有的藥品明細，亦可再點選清單中的連連結至藥物辨識系統，獲得更詳細的藥品資訊及藥品圖片。

只要在LINE加入好友的頁面上搜尋ID:「@tafgh803」並輸入身分證字號及生日日期即可成功綁定身分與「e藥師」互動。