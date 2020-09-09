蔬果保存期限太短怎麼辦？「生物防腐劑」塗層可延長保質期到3倍

【撰文＝《食力》編輯部】

食物是人們生活中不缺少的能量來源，人們在吃得飽的同時也越來越重視吃得精緻，因為飲食觀念的改變，導致大量的食物浪費產生，根據聯合國糧食及農業組織統計，全球生產的食物中有3分之1遭到丟棄，每年大約有13億噸的食物浪費，並且每年全球糧食浪費更造成約9400億美元的經濟損失。

零售通路更是食物浪費的黑洞，根據衛福部食藥署調查，2016年台灣通路業者即期食品量，估算台灣每年共約產生30,053公噸的糧食浪費。食藥署調查12,188間門市即期食品量，發現每年丟棄的生鮮蔬果類食品量大約為4,341公噸。

圖／食力foodNext

該調查顯示有大量的食物浪費來自通路業者，不管是運送過程中造成食品損壞，抑或是商品過期而導致的食品浪費，人們浪費了相當大量的食物，但同時全世界卻有10億人口正在遭遇無糧可吃的困境。

根據「英國廢棄物及資源行動計畫（Waste & Resources Action Programme, WRAP）」的研究顯示，如果把食品的保存期多延長一天，就可以減少多達20萬噸的家庭食物垃圾，而「生物防腐劑」的包裝開發在減少食物浪費方面扮演著關鍵角色。

為改善糧食浪費困境，印度研發燕麥、小麥製成的新型塗層！

為了改善糧食浪費的困境，印度的國家農業食品生物技術研究所（簡稱NABI）開發了一種由燕麥和小麥製成的新型塗層，該塗層可用於各種水果，據說可以延長保存期限並以廉價有效的方式，幫助減少該國的蔬菜水果農業損失。

因為印度的人口龐大，如果有效改善糧食浪費問題，將可對該國的糧食供給狀況帶來巨大幫助，對此NABI表示，因為印度的水果在採收後，缺乏妥善的保存方法，傳統的農場保存技術有微生物及有害生物侵擾等問題，並且加工方法不能有效解決該困境，這些因素都是造成印度蔬菜、水果浪費的主要原因。

NABI開發新型食品塗層技術，為改善因保存技術不良而導致的食物浪費問題。圖／NABI官網

NABI研究人員使用小麥秸稈和麥麩製成的水性乳液塗料，將該塗料使用在新鮮水果的表面，將可有效延長食品的保存期限，同時也減少長途運輸帶來的損害。

該塗層也相當經濟實惠，每顆蘋果塗層的成本大約在0.0041美元～0.0068美元（約新台幣0.12元～0.2元），對所有農民來說這項延長食品保存的塗層技術，不僅經濟實惠更是減少了食物浪費問題。

Apeel無味並且可食用，期望減少2000萬顆水果浪費！

位於美國的Apeel Sciences也積極研發食用塗料，Apeel Sciences研發的食品塗層產品「Apeel」無味並且可食用，使用由植物來源的材料脂質和甘油脂製成，該種材料存在所有水果和蔬菜的果皮、種子和果肉中。

在水果表面上塗上可食用植物材料Apeel，可以減緩水分流失和氧化。圖／Apeel Sciences官網

Apeel塗料用於酪梨、柑橘等水果後，將可使保存期限延長1倍。並且還針對草莓、芒果、蘋果、香蕉、金橘、柑橘和蘆筍的塗料配方進行改進，無需冷藏即可將許多產品的保質期延長到3倍。

根據Apeel Sciences估計，使用Apeel的美國零售商，在水果食品浪費上減少了50％，銷售額增長了5～10％。Apeel Sciences的創始人James Rogers表示：「廚餘是對於食品系統中每個人徵收的無形稅。」消除全球食物浪費每年可以釋放2.6萬億美元，使人們能夠為種植者、分銷商、零售商、消費者和地球改善食物生態系統，並表示2020年有望因此拯救2000萬顆水果。

研究顯示消費者認為天然防腐劑更安全！

專注於生命科學和性能材料的跨國公司帝斯曼（Koninklijke DSM N.V.，DSM）對1,000多名消費者進行的研究顯示，消費者認為天然防腐劑與化學防腐劑一樣有效，不同的是天然防腐劑比化學防腐劑對健康有益處、更加安全，永續發展的同時且確保食品風味。

圖／食力foodNext

延長保質期是減少全球糧食浪費的一大助力，透過生物防腐劑產品將使食品保持更長的新鮮時間，防止變質並減少食物浪費。

但是，要減少糧食浪費除了科技的突破以外，人們的觀念也很重要，產生剩食時可以透過捐贈及重新分配，或是家庭主婦在購買食材時算好食材份量，及從小的教育著手，都可改變剩食狀況。

審稿編輯：林玉婷

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【參考資料】

全球食物浪費達13億噸！佔全球4成人口的亞太區，你我行動將牽動全世界！

Cheap, simple protection: India invents edible fruit coating to extend shelf life and overcome cold chain challenges

Effect of arabinoxylan and β-glucan stearic acid ester coatings on post-harvest quality of apple (Royal Delicious)

Apeel Sciences raises $250m to tackle global food waste

Extending shelf life: It’s only natural