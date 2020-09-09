快訊

影／加利科技移工月薪高達9萬 勞檢處要調查是否違法

參院議長訪台丟中國訂單 捷克富商挺：700萬鋼琴我來接

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔬果保存期限太短怎麼辦？「生物防腐劑」塗層可延長保質期到3倍

聯合新聞網 / 食力Foodnext
透過使用Apeel生物塗層技術，可以有效改善食品腐敗情況。圖／Apeel Sciences官網
透過使用Apeel生物塗層技術，可以有效改善食品腐敗情況。圖／Apeel Sciences官網

【撰文＝《食力》編輯部】

食物是人們生活中不缺少的能量來源，人們在吃得飽的同時也越來越重視吃得精緻，因為飲食觀念的改變，導致大量的食物浪費產生，根據聯合國糧食及農業組織統計，全球生產的食物中有3分之1遭到丟棄，每年大約有13億噸的食物浪費，並且每年全球糧食浪費更造成約9400億美元的經濟損失。

零售通路更是食物浪費的黑洞，根據衛福部食藥署調查，2016年台灣通路業者即期食品量，估算台灣每年共約產生30,053公噸的糧食浪費。食藥署調查12,188間門市即期食品量，發現每年丟棄的生鮮蔬果類食品量大約為4,341公噸。

圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

該調查顯示有大量的食物浪費來自通路業者，不管是運送過程中造成食品損壞，抑或是商品過期而導致的食品浪費，人們浪費了相當大量的食物，但同時全世界卻有10億人口正在遭遇無糧可吃的困境。

根據「英國廢棄物及資源行動計畫（Waste & Resources Action Programme, WRAP）」的研究顯示，如果把食品的保存期多延長一天，就可以減少多達20萬噸的家庭食物垃圾，而「生物防腐劑」的包裝開發在減少食物浪費方面扮演著關鍵角色。

為改善糧食浪費困境，印度研發燕麥、小麥製成的新型塗層！

為了改善糧食浪費的困境，印度的國家農業食品生物技術研究所（簡稱NABI）開發了一種由燕麥和小麥製成的新型塗層，該塗層可用於各種水果，據說可以延長保存期限並以廉價有效的方式，幫助減少該國的蔬菜水果農業損失。

因為印度的人口龐大，如果有效改善糧食浪費問題，將可對該國的糧食供給狀況帶來巨大幫助，對此NABI表示，因為印度的水果在採收後，缺乏妥善的保存方法，傳統的農場保存技術有微生物及有害生物侵擾等問題，並且加工方法不能有效解決該困境，這些因素都是造成印度蔬菜、水果浪費的主要原因。

NABI開發新型食品塗層技術，為改善因保存技術不良而導致的食物浪費問題。圖／NABI官網
NABI開發新型食品塗層技術，為改善因保存技術不良而導致的食物浪費問題。圖／NABI官網

NABI研究人員使用小麥秸稈和麥麩製成的水性乳液塗料，將該塗料使用在新鮮水果的表面，將可有效延長食品的保存期限，同時也減少長途運輸帶來的損害。

該塗層也相當經濟實惠，每顆蘋果塗層的成本大約在0.0041美元～0.0068美元（約新台幣0.12元～0.2元），對所有農民來說這項延長食品保存的塗層技術，不僅經濟實惠更是減少了食物浪費問題。

Apeel無味並且可食用，期望減少2000萬顆水果浪費！

位於美國的Apeel Sciences也積極研發食用塗料，Apeel Sciences研發的食品塗層產品「Apeel」無味並且可食用，使用由植物來源的材料脂質和甘油脂製成，該種材料存在所有水果和蔬菜的果皮、種子和果肉中。

在水果表面上塗上可食用植物材料Apeel，可以減緩水分流失和氧化。圖／Apeel Sciences官網
在水果表面上塗上可食用植物材料Apeel，可以減緩水分流失和氧化。圖／Apeel Sciences官網

Apeel塗料用於酪梨、柑橘等水果後，將可使保存期限延長1倍。並且還針對草莓、芒果、蘋果、香蕉、金橘、柑橘和蘆筍的塗料配方進行改進，無需冷藏即可將許多產品的保質期延長到3倍。

根據Apeel Sciences估計，使用Apeel的美國零售商，在水果食品浪費上減少了50％，銷售額增長了5～10％。Apeel Sciences的創始人James Rogers表示：「廚餘是對於食品系統中每個人徵收的無形稅。」消除全球食物浪費每年可以釋放2.6萬億美元，使人們能夠為種植者、分銷商、零售商、消費者和地球改善食物生態系統，並表示2020年有望因此拯救2000萬顆水果。

研究顯示消費者認為天然防腐劑更安全！

專注於生命科學和性能材料的跨國公司帝斯曼（Koninklijke DSM N.V.，DSM）對1,000多名消費者進行的研究顯示，消費者認為天然防腐劑與化學防腐劑一樣有效，不同的是天然防腐劑比化學防腐劑對健康有益處、更加安全，永續發展的同時且確保食品風味。

圖／食力foodNext
圖／食力foodNext

延長保質期是減少全球糧食浪費的一大助力，透過生物防腐劑產品將使食品保持更長的新鮮時間，防止變質並減少食物浪費。

但是，要減少糧食浪費除了科技的突破以外，人們的觀念也很重要，產生剩食時可以透過捐贈及重新分配，或是家庭主婦在購買食材時算好食材份量，及從小的教育著手，都可改變剩食狀況。

審稿編輯：林玉婷

【延伸閱讀】

廚餘的100種可能！荷蘭開發出醜蔬果製作的天然代糖

食物浪費大國日本，如何利用「食品回收法」減少食品廢棄物？

動物吃蟲蟲飼料也能救地球！循環經濟的最佳體現！

【參考資料】

全球食物浪費達13億噸！佔全球4成人口的亞太區，你我行動將牽動全世界！

Cheap, simple protection: India invents edible fruit coating to extend shelf life and overcome cold chain challenges

Effect of arabinoxylan and β-glucan stearic acid ester coatings on post-harvest quality of apple (Royal Delicious)

Apeel Sciences raises $250m to tackle global food waste

Extending shelf life: It’s only natural

防腐劑 印度

延伸閱讀

北京瞭望／儲糧買油 北京已有最壞打算？

一年一個吉林 官媒：中國糧食產後損失嚴重

氣候異常小麥歉收 英國麵包恐飆漲

怕糧荒…中國農民囤糧待價而沽 農業部：勿跟風

相關新聞

今易有午後雨！入秋首道鋒面正醞釀 明晚起掠過台灣

入秋首道微弱鋒面將報到。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，今要留意午後雨及空氣品質。微弱鋒...

配有自由座！國慶連假高鐵加開102班次 周五凌晨開放搶票

迎接2020年國慶假期到來，為服務旅客返鄉及出遊需求，台灣高鐵公司宣布，10月8日至10月12日規畫為期5天的國慶疏運，...

化粧品標示不清 防曬夯品未驗上市

台中市立委何欣純昨天開記者會指市面許多化粧品未依規定標示，甚至未取得衛福部許可證即進行銷售。其中一款最近賣得頗夯的韓國「...

化粧品標示不清 當心摻藥、假貨風險

台中市大里仁愛醫院皮膚科主任莊燿年指出，使用標示不明的化粧品，最大的風險是怕它混到藥，例如若是為抗發炎而加入類固醇，對健...

農遊券9月17日到期 140萬張還沒用

農委會斥資十二點五億元推出五百萬份「農遊券」，效期僅到本月十七日，眼看剩不到十天，卻仍有近三成民眾、一四○萬張還沒使用，...

中秋國慶將屆 「8大優惠」防宜花塞爆

端午連假國五連塞卅二小時，讓不少用路人「餘悸猶存」，眼看中秋暨國慶連假將至，估宜花返鄉、出遊旅次大增。為吸引民眾搭乘大眾...

遊艇狂潮19日登場活動一次看 首辦夜宿體驗限量40名

為推廣遊艇休閒活動，吸引民眾對於遊艇的興趣，交通部航港局辦理「遊艇狂潮」系列精采活動，將於9月19日、20日在基隆八斗子...

男子嚴重呼吸急促昏迷指數3 苗醫低溫療法治癒出院

苗栗縣一名有氣喘病史的43歲男子，日前在家中突然呼吸急促，在凌晨時由家人陪同到衛生福利部苗栗醫院求診，男子到達急診室時已...

兇猛「鬼頭刀」 竟是漁民公認最恩愛的魚

台東「鬼頭刀」魚目前正值產季，由於台東海域汙染少，捕獲的鬼頭刀肉質鮮美，深受饕客喜愛，不過，鬼頭刀這名稱雖然不怎麼好聽，...

為賞楓季暖身 奧萬大推「預約楓紅」金秋優惠

南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區是國內知名賞楓景點，有「台灣楓葉故鄉」之稱，為迎接將到來的賞楓季，園區賞楓步道、飛瀑棧橋...

子宮內膜癌移轉肺部 54歲女接受單孔胸腔鏡肺葉切除術

54歲劉姓女子3年前發現子宮內膜癌第3期，治療後定期在婦產科追蹤，在一次腹部電腦斷層追蹤檢查時 ，醫師發現她右下肺的部位...

狗咬傷女客…民宿稱「妳比較倒霉」掀輿論 業者暫停營業

一位女網友日前到台東玩，人才剛到，就在庭院就被民宿養的土狗咬傷大腿，鮮血直流。民宿奶奶告訴她：「妳比較倒霉，牠們從來沒咬過人」，民宿協助就醫，雙方後來協商賠償問題，住宿費照付，「賠償一萬元」，協商過程民宿奶奶碎念態度不佳，女網友心生委屈，「這幾天想到發生的這些事情就會想哭、全身發抖，也不知道是不是我真的比較倒霉而已。」

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。