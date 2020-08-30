醫師提醒：夏天猛灌水更可能中暑並誘發心肌梗塞

天氣熱多補充水份已是常識，但中醫師陳勇利則提醒，其實喝太多水也有危險。因為，喝太多水，小便加上流汗，容易把身體裡的電解質帶走，反而可能因此中暑；正確之道是在水中加些鹽，或加幾朵菊花，都比只是喝水好；因為這樣可以增加水中的微量元素，避免中暑。

陳勇利同時具有中西醫資格，也是醫學博士，他上午在一項夏季養生演說中指出，中暑的死亡率達10%，民眾不可不慎，症狀是突然不流汗，還有心悸． 心跳加快． 呼吸急促等。此時，不流汗是身體自我的一種反向動作，而呼吸急促則和腦中缺氧有關。

他說，會發生中暑的人又常和身體循環不佳有關，也就是有高血壓． 糖尿病和高血脂疾病的人要特別注意，一旦有中暑現象，血液的流動變差，就容易誘發心肌梗塞。

陳勇利提醒，心肌梗塞前有3大特徵，民眾記起來提高警覺，可以自救保命，分別是突然的左胸痛、胸悶，和頭暈目眩，此時若又有冒冷汗的情形，那恐怕就百分之一百是了，應該趕快就醫。

他說，這些症狀是因為血液通過心臟不順暢而引起，一般只有短短的15秒左右，但卻是重大的警訊；若是這些症狀同時發生，請不要猶豫，應該趕快就醫。

陳勇利以開發花草茶知名，對於如何挑選菊花，他也建議，他跑遍全世界，還是以苗栗銅鑼的品質最佳，而且還是有機的，挑選時應以黃白相間的顏色才對；只要水瓶裡經常加上2、3朵，水就會不一樣，夏天出門旅行． 運動都多了一份保障。