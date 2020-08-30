市售嬰兒床七成結構安全有疑慮 中市法制局：馬上停售
台中市政府抽檢市售熱門嬰兒床6件，檢驗結果在構造安全性方面，不符合CNS11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」國家標準的產品有4件，近7成的嬰兒床「結構安全性」有待加強，已要求停售。
市府呼籲今年9月1日起，針對嬰兒床產品有「商品安全標章」才符合標準。
中市法制局長李善植說，這次抽查的6件嬰兒床中，4件不符合標準的產品，問題在於構造安全性，例如嬰兒床內部的孔洞開口略大，可能造成嬰兒伸入手指受傷、嬰兒床上的小物件容易分離，可能導致嬰兒危險吞嚥、嬰兒床上有會產生鉤絆點的部位，可能造成嬰兒衣物纏繞導致窒息危險。
市府消費者服務中心表示，對於安全結構不符標準的4件嬰兒床，已要求業者停止銷售。業者對於已經售出的嬰兒床也提出改善方案，包括更換配件補強安全或1年內無條件更換配件、維修特殊保固方案(無論是否為人為因素)或六折換購方案等。
另就產品「使用說明書」記載內容未完全符合標準的部分，業者都允諾提供符合標準的新版使用說明書，消費者可向業者索取或在廠商網站下載。
關於2件嬰兒床「中文標示」未符規定部分，已由中市府經濟發展局依照商品標示法規定，命業者限期改善，或移由業者所在地的主管機關處理。
李善植說明，經濟部標準檢驗局2017年間即修訂公布CNS 11676「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」標準。但自今年9月1日起，才將嬰兒床列為商品應施檢驗項目，強制市售流通的嬰兒床都必須符合標準。
法制局日前查核就以CNS 11676國家標準進行嬰兒床安全性檢測，檢驗項目包括初始穩定性、床內部的孔洞、縫隙及開口、床外部的頭部夾陷、鉤絆點、最終穩定性等。
消保官提醒民眾，嬰兒床使用前應熟讀「使用說明書」的使用方法、警語、聲明及注意。
事項，有關各部分的組裝及操作應確實依使用說明書及警告事項執行。並提醒家長，今年9月1日開始，貼有「商品安全標章」的嬰兒床，是經過國家檢驗合格的產品。
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