2014年熄燈後重新開放 圓山兒童樂園變身圓山自然公園

許多5、6年級生記憶中的圓山兒童樂園，變身為圓山自然公園。印象中充滿歡笑的摩天輪、及旋轉木馬等設施，儘管已走入歷史，成為公園內的大型裝置藝術，但仍是許多老朋友共同的美好回憶。

北市工務局長林志峯表示，隨著兒童新樂園啟用，圓山兒童樂園舊址也變身為圓山自然景觀公園，由於位於國定圓山考古遺址範圍內，也為全台灣最珍貴的史前遺址之一，更是罕見的多文化層遺址。

林志峯說，圓山自然公園區內，除有圓山貝塚遺址、台灣神社石燈籠、太古巢舊址等歷史遺跡，還有一整排仿古的閩式建築群，古色古香，園區腹地大，藉由多處導覽圖指引，遊客不用怕迷路。

北市工務局表示，過去的圓山兒童樂園最早命名為「兒童遊園地」，於1934年由日本人建立，與1914年興建的圓山動物園（今台北市立動物園）合併管轄，為全台灣最早、且唯一一座公辦公營遊樂園。

直至1958年更名為「中山兒童樂園」改由私人經營，當年引進大型機械遊樂設施新穎少見，也成為熱門的休閒場所。

1970年再與圓山動物園合併經營，稱為「圓山動物園附設兒童遊樂場」，1986年台北市立動物園遷址至木柵，遺留的空地變身為兒童樂園新園區，面積增至9.8公頃，1991年正式更名「台北市立兒童育樂中心」。

之後又經歷配合「2010年台北國際花卉博覽會」展館工程、及士林「台北市立兒童新樂園」開幕啓用，圓山兒童樂園正式於2014年吹熄燈號，歷經5年後才以圓山自然景觀公園重新對外開放。

工務局表示，民眾要前往圓山自然公園，可從圓山捷運站2號出口往河濱方向步行約10分鐘左右，由「圓山一疏散門」進入，映入眼簾的是一大片廣闊平整草坪區，蜿蜒園路旁也種植不少枝幹盤旋交錯大樹，生氣蓬勃，停運的2座遊樂設施─摩天輪和旋轉木馬，成為公園內大型裝置藝術，供遊客拍照留念，但懷念的咖啡杯、迴旋椅、太空船等設施已拆除。