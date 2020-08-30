「梅莎」不侵台 吳德榮：將增強為今年最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天各地大多為晴時多雲；但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。北部25至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部23至36度。今晚起迎風面水氣增多，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。

他說，梅莎颱風大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，不致直接侵襲台灣。由於其經過海洋熱含量高的海域，環境的垂直風切也很小，且為時較長；模式模擬將快速增強，更有超越巴威、黃蜂的中心平均風速43米/秒紀錄，而成為今年最強颱的機率。

梅莎雖不侵台，但今晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。明天、周二北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

明天、周二北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多、有陣雨，高溫降、明顯轉涼。中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周三梅莎遠離轉西南風，迎風面的中南部有局部陣雨或雷雨，背風面的北部、東半部則為晴朗炎然、高溫回升至36度以上的天氣。

周四至周六轉東北風，但水氣很多，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；其中仍以午後的機率較高；各地氣溫略降，北台灣天氣轉涼。

另外，他說，各國模式模擬亦顯示，下半周日本南方海面另有熱帶擾動發展成颱，將直接侵襲日本，宜再觀察。