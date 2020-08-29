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富基漁港變伸展台！「瓊瑤女神」陳德容、林嘉綺來走秀

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
潘怡良、陳德容、林嘉綺共同出席「2020北海岸時尚藝術季」。圖／伊林娛樂提供
潘怡良、陳德容、林嘉綺共同出席「2020北海岸時尚藝術季」。圖／伊林娛樂提供

由新北市政府主辦的「2020北海岸時尚藝術季」在基隆 「富基漁港Ya市」盛大舉行，由設計師潘怡良擔綱執行策展人，「瓊瑤女神」陳德容則是時尚大使，也參與了主題服裝及T恤設計，久未現身的林嘉綺也氣勢十足現身走秀。

潘怡良此次發表的作品加入環保材質，靈感來自2021年春夏「織」的設計概念，希望透過這場時尚秀，讓更多人認識富基漁港自然生態環境之美。活動主持人由黃子佼擔任，輔仁大學織品服裝學院、以環保機能原料見長的興釆實業都參與了這次活動，潘怡良表示首度在漁港辦秀還挺酷的，為林嘉綺設計的服裝面料是咖啡渣做成的纖維，也呼應環保主題。林嘉綺也表示這是她第一次看到漁港的突堤變成伸展台，服裝結合海景是相當特別的走秀經驗，本來小孩要跟著來看秀，林嘉綺笑著說，「對現在的我來說，工作就是放假，讓我好好享受工作吧。」

而陳德容則是提到後續和潘怡良會繼續合作潮服，她身上穿的也是共同為這次活動設計的限定款，「以海洋、藍天為主題，不規則百褶裙象徵海浪，今天還特別搽上藍色指甲油，做足準備。」本次「北海岸時尚藝術季」將時尚元素融入新北市漁業、海洋保育形象當中，用以傳達減少海洋污染的理念，也協助漁港轉型、帶動觀光產業。

林嘉綺率領伊林模特兒走秀。圖／伊林娛樂提供
林嘉綺率領伊林模特兒走秀。圖／伊林娛樂提供
「2020北海岸時尚藝術季」策展人設計師潘怡良、時尚大使陳德容合影。圖／伊林娛樂提供
「2020北海岸時尚藝術季」策展人設計師潘怡良、時尚大使陳德容合影。圖／伊林娛樂提供
黃子佼是「2020北海岸時尚藝術季」主持人。圖／伊林娛樂提供
黃子佼是「2020北海岸時尚藝術季」主持人。圖／伊林娛樂提供
羅時豐出席「2020北海岸時尚藝術季」。圖／伊林娛樂提供
羅時豐出席「2020北海岸時尚藝術季」。圖／伊林娛樂提供
久違的林嘉綺為「2020北海岸時尚藝術季」走秀。圖／伊林娛樂提供
久違的林嘉綺為「2020北海岸時尚藝術季」走秀。圖／伊林娛樂提供
陳德容和男模走秀。圖／伊林娛樂提供
陳德容和男模走秀。圖／伊林娛樂提供
黃子佼在「2020北海岸時尚藝術季」接地氣登場。圖／伊林娛樂提供
黃子佼在「2020北海岸時尚藝術季」接地氣登場。圖／伊林娛樂提供
陳德容擔綱「2020北海岸時尚藝術季」時尚大使。圖／伊林娛樂提供
陳德容擔綱「2020北海岸時尚藝術季」時尚大使。圖／伊林娛樂提供

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