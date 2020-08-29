梅莎增強為中颱！ 下周一二挾雨靠近北台挑戰今年最強颱

位於菲律賓東方的熱帶擾動，昨天下午2時形成今年第九號颱風「梅莎」。中央氣象局說，梅莎發展速度快，晚間8時增強為中度颱風。下周一、二接近琉球群島時恐增強為強颱，雖對台灣無直接影響，仍為北台灣帶來雨勢。

根據氣象局最新預報資訊，今晚8時梅莎中心位置在北緯16.7度，東經128.7度，以每小時10公里速度，向北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑120公里，十級風暴風半徑35公里。

氣象局說，今梅莎路徑稍微往西偏，幾乎都在原地移動，持續發展增強中。受到引導氣流影響，明天會北上移動。海水水溫溫暖，加上水氣也足夠，強度會持續增加。預計下周一、二會到琉球群島附近，屆時來到中度颱風上限，甚至接近強颱，若增強為強颱將是今年最強颱。這兩天也是梅莎最靠近台灣的時候。

至於是否發布海上颱風警報，氣象局說畢竟離台灣仍有點距離，存在不確定性，若屆時路徑往西偏，外圍環流可能會更明顯。反之就不會發布海上警報。目前發布機會較低。

氣象局說，目前風向從西南風轉偏東風、東北風，會再變成北風，明天天氣還是以午後雷陣雨為主，集中在西半部平地跟東半部山區，其中以南部較容易出現大雨，留意短時強降雨跟雷擊。迎風面北部跟宜蘭則是整天注意短暫陣雨。

氣象局說，下周一、二颱風接近，影響最劇烈的地區是北台灣。北部、東北部不定時會有短暫陣雨或雷雨，其他地區還是午後雷陣雨天氣型態為主。

溫度部分，氣象局說明天高溫仍有33到35度，沒下雨時偏悶熱。下周一、二受到外圍環流影響，水氣偏多，高溫略為下降，各地來到31到33度。

氣象局說，預測颱風到琉球群島後會加速北上往北韓，下周三開始環境又會變回西南風，降雨以中南部為主，不過不會像前幾天南高屏雨勢這麼強烈。各地午後仍要慎防雷陣雨發生。

氣象局說，受到太平洋高壓東退影響，南海到日本南方海面都是相對低壓區，目前日本南方海面顯示到下周五前後會有低壓發展，可能有生成熱帶性低氣壓可能，屆時位置會比梅莎颱風再遠一點，對台灣暫時沒影響。