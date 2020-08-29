陽大附醫辦國際研討會 學者專家交流新冠肺炎防疫經驗

國立陽明大學附設醫院今天舉辦第12屆國際醫療研討會，以新冠肺炎為主題，邀內外公共、流行病學專家分享防疫經驗。

陽大附醫從2009年起，每年針對宜蘭縣內重要醫療議題舉辦國際研討會。今年新冠肺炎疫情在全世界肆虐，因此研討會就以「新冠肺炎治療現況及流行病學」為主題，邀請美國及國內各領域專家，從新冠肺炎的臨時表徵、診斷治療，到檢疫隔離等措施，多面向交流分享。

陽大附醫院長楊純豪說，今年疫情對國內醫療是很大的考驗，考驗應變能力、資源分配順序等。醫院每個禮拜都會檢討因應疫情的相關流程，盤點防疫物資，中央也一直提醒第二波疫情的可能性，因為醫院目前都維持在戰備狀態，不過還是要等疫苗開發出來，才能解決問題。