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陽大附醫辦國際研討會 學者專家交流新冠肺炎防疫經驗
國立陽明大學附設醫院今天舉辦第12屆國際醫療研討會，以新冠肺炎為主題，邀內外公共、流行病學專家分享防疫經驗。
陽大附醫從2009年起，每年針對宜蘭縣內重要醫療議題舉辦國際研討會。今年新冠肺炎疫情在全世界肆虐，因此研討會就以「新冠肺炎治療現況及流行病學」為主題，邀請美國及國內各領域專家，從新冠肺炎的臨時表徵、診斷治療，到檢疫隔離等措施，多面向交流分享。
陽大附醫院長楊純豪說，今年疫情對國內醫療是很大的考驗，考驗應變能力、資源分配順序等。醫院每個禮拜都會檢討因應疫情的相關流程，盤點防疫物資，中央也一直提醒第二波疫情的可能性，因為醫院目前都維持在戰備狀態，不過還是要等疫苗開發出來，才能解決問題。
陽明大學校長郭旭崧說，今年陽大附醫在宜蘭對於防疫和醫療盡了最大努力，成果豐碩，包括與衛生局合作，設置專屬檢驗室，檢體不需要送到台北，能在最快時間內檢驗出爐；陽大附醫還有一個全國獨有的特色，就是開刀房正壓負壓可以隨時調整，是今年在台灣第一個為陽性病人進行手術的醫院。很高興今天會議滿座，能與所有專家學者共同分享經。
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