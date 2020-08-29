玩具復活節在新北「玩聚窩」啟航　將巡迴全台15場次

新北市政府與台灣玩具圖書館協會、TOYOTA合辦「玩具愛分享」玩具復活節活動，規畫在全國巡展15場。首場今天在新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」及板橋大遠百同步登場，東森幼幼台的香蕉哥哥和月亮姐姐帶孩子們跳「頑趣奇兵」，現場兒童笑聲、尖叫聲不斷。

眾人啟動首航儀式後，副市長謝政達、TOYOTA副總吳家炎、台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳、社會局長張錦麗和遠東百貨副總經理林彰豐等人和小朋友一起玩套圈圈和賽車遊戲。香蕉哥哥和月亮姐姐帶動唱，4隻大玩偶分別代表聰明、好奇、勤勞和熱情，大人小孩都一起舞動。

謝政達表示，新北市2016年成立玩具銀行，已回收二手玩具56公噸，其中TOYOTA與台灣玩具圖書館協會協助回收量占82%。新北市設有玩具物流中心、玩聚窩旗艦店，也有2部行動玩具車巡迴各地，讓偏鄉孩子也能玩。