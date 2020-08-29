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玩具復活節在新北「玩聚窩」啟航　將巡迴全台15場次

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市副市長謝政達（後排左二）和小朋友一起玩套圈圈。記者施鴻基／攝影
新北市副市長謝政達（後排左二）和小朋友一起玩套圈圈。記者施鴻基／攝影

新北市政府與台灣玩具圖書館協會、TOYOTA合辦「玩具愛分享」玩具復活節活動，規畫在全國巡展15場。首場今天在新北市玩具銀行旗艦店「玩聚窩」及板橋大遠百同步登場，東森幼幼台的香蕉哥哥和月亮姐姐帶孩子們跳「頑趣奇兵」，現場兒童笑聲、尖叫聲不斷。

眾人啟動首航儀式後，副市長謝政達、TOYOTA副總吳家炎、台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳、社會局長張錦麗和遠東百貨副總經理林彰豐等人和小朋友一起玩套圈圈和賽車遊戲。香蕉哥哥和月亮姐姐帶動唱，4隻大玩偶分別代表聰明、好奇、勤勞和熱情，大人小孩都一起舞動。

謝政達表示，新北市2016年成立玩具銀行，已回收二手玩具56公噸，其中TOYOTA與台灣玩具圖書館協會協助回收量占82%。新北市設有玩具物流中心、玩聚窩旗艦店，也有2部行動玩具車巡迴各地，讓偏鄉孩子也能玩。

葉國芳表示，玩具復活節在大遠百啟航後，未來2個月會巡迴全國14所國小，讓各地小朋友開學後繼續與二手玩具同樂。吳家炎則說，玩具帶給孩子歡快樂，但有的弱勢家庭買不起，各單位在北北基展售店設有35個玩具回收箱，累計已回收181噸的二手玩具，部分交由新北市運用。

玩具復活節由新北副市長謝政達（右三）等人主持啟航儀式。記者施鴻基／攝影
玩具復活節由新北副市長謝政達（右三）等人主持啟航儀式。記者施鴻基／攝影
香蕉哥哥和月亮姐姐帶學童跳「頑趣奇兵」，現場笑聲、尖叫聲不斷。記者施鴻基／攝影
香蕉哥哥和月亮姐姐帶學童跳「頑趣奇兵」，現場笑聲、尖叫聲不斷。記者施鴻基／攝影
新北市副市長謝政達（中）和小朋友一起玩套圈圈。記者施鴻基／攝影
新北市副市長謝政達（中）和小朋友一起玩套圈圈。記者施鴻基／攝影

圖書館 TOYOTA

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