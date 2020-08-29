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「黑豹」男星大腸癌逝 台每14人中1人可能罹患

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）今天因大腸癌症病逝，享年43歲。消息一出震驚全球粉絲，但其實台灣民眾中每14人就有1人終其一生可能罹患大腸癌。圖／美聯社
漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）今天因大腸癌症病逝，享年43歲。消息一出震驚全球粉絲，但其實台灣民眾中每14人就有1人終其一生可能罹患大腸癌。圖／美聯社

漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）今天因大腸癌症病逝，享年43歲。消息一出震驚全球粉絲，但其實據衛福部國民健康署台灣癌症登記資料顯示，台灣民眾中每14人就有1人終其一生可能罹患大腸癌

國健署公布106年最新癌症登記報告，繼續由大腸癌蟬聯十二年十大癌症之首。與大腸癌相關致癌因子，含年齡其中90％腸癌患者年紀大於50歲、不良的生活型態，如抽菸、飲酒、高油低纖的不健康飲食、不規律運動、體重過重及有大腸息肉、腸炎、發炎性腸病等腸道病史者。

根據美國癌症研究機構指出，大腸癌是最可預防類型的癌症之一，有5成大腸癌可透過調整飲食習慣、運動與避免肥胖達到預防目的。研究也證實，定期接受糞便潛血檢查可有效降低大腸癌死亡率2至3成。

大腸癌經由篩檢發現大多為癌前病變或第0期及第1期的早期癌，只需經大腸鏡檢就能摘除病灶，5年存活率高達90%以上；若沒定期篩檢，等到已出現症狀再檢查，可能已經是第3期或第4期預後差的晚期癌，這時候就需要透過較複雜的外科手術或化療及放療等治療方式。

國健署大腸癌篩檢提供50-74歲一般民眾，每2年1次糞便潛血檢查。部分民眾覺得癌症不會找上門，心存僥倖，沒接受篩檢，或覺得身體沒有任何症狀，不需要篩檢，國健署癌症防治組組長林莉茹呼籲，民眾不要害怕篩檢，在無症狀時，篩檢多數找到的是早期病變或早期癌症。

今年上半年因受新冠肺炎疫情影響，降低民眾至醫療院所意願，依據國民健康署6月的癌症篩檢資料顯示，相較於去年同期全國四大癌症篩檢量整體下降了一成五，國健署署長王英偉提醒，趁著疫情趨緩期間，符合篩檢資格民眾定期接受篩檢，早篩檢早治療。

癌症 大腸癌 國健署

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