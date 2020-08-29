快訊

國軍弟兄憂被逼吃美豬美牛？國防部：不會低於現在的標準

有攀岩證照但練習未繫鎖…內湖運動中心女子墜落不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑豹男星大腸癌逝 醫呼籲年輕族群注意6大警訊

中央社 / 台北29日電
43歲的漫威超級英雄電影「黑豹」主角查維克博斯曼，今天因癌症病逝。美聯社
43歲的漫威超級英雄電影「黑豹」主角查維克博斯曼，今天因癌症病逝。美聯社

年僅43歲的電影「黑豹」男星大腸癌病逝。醫師表示，近年年輕大腸癌患者增近2成，民眾若發現便便有深紅血液、便便變細、突然便秘、肚悶脹、貧血、體重異常減輕等，應提高警覺。

漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）4年前經診斷罹患大腸癌，今天因癌症病逝，享年43歲。

根據衛生福利部統計，大腸癌已連續11年高居10大癌症首位，全台每年有1.5萬人確診為大腸癌，平均37分鐘就有1人。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠接受中央社訪問時表示，全台每年新增的大腸癌患者雖有多達1.5萬人，但死亡率卻位居10大癌症第3名，主要原因就在於是由大腸息肉演變而成，從息肉演變成癌症至少得花上5到10年，只要能及早發現、切除，都有機會治癒。

糠榮誠說，過去大腸癌患者年齡層主要落在60到70歲，但近年明顯出現年輕化趨勢，臨床觀察發現，20至40歲就發現息肉的族群增加約2成，年輕大腸癌患者也增加近2成，若錯過黃金治療期，拖到50、60歲才發現，恐怕為時已晚。

糠榮誠指出，癌症年輕化和許多危險因子有關，包括本身有致癌基因、致癌物暴露等，最近門診就有2名28歲女性同時確診大腸癌，其中一人因工作因素經常喝烈酒，另一人每天下班都有吃鹹酥雞的習慣，確診時都已是第三期。

大腸癌其實有跡可尋，糠榮誠說，很多人都知道大便出血是最重要警訊，但實際上，大便帶血多達90%以上都是痔瘡，若糞便和血液分開、大完便才流血或擦屁屁時出現鮮紅色鮮血，都有較高機率是痔瘡；不過，若便便裡帶有深紅色血液，是腫瘤的機會就比較高。

其次，大便習慣改變也是重要警訊，糠榮誠指出，一個平時排便順暢的人突然便秘就應提高警覺，另外像是肚子悶脹、便便突然變得很細、嚴重貧血、體重異常降低等，都是容易被忽略的重要症狀，務必儘速就醫。

糠榮誠建議，一般民眾年逾50歲後，可以每5年做一次大腸鏡，及早切除息肉，避免演變成癌症；至於父母有大腸癌病史、兄弟姊妹有息肉者，則應提高警覺，時刻關注身體狀況、定期做健檢，平時也應維持健康生活型態，少吃油炸、燒烤等食物，少碰菸酒，降低罹癌風險。

大腸癌 癌症 息肉

延伸閱讀

「黑豹」罹癌病逝 詹姆斯悼念：2020是怎麼了？

「黑豹」癌逝 邊化療邊拍片敬業惹哭網友

漫威「黑豹」抗癌4年病逝！4個月前暴瘦畫面曝光　惹粉絲心疼

男子大腸鏡切除瘜肉等待解說 跑去抽菸引發腹部劇痛

相關新聞

雨彈來了！ 對流雲系發展旺 北北基等14縣市大雨特報

中央氣象局針對14縣市發布大雨特報。受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天基隆至新竹、南投地區及西半部其他山區、宜蘭...

梅莎颱風持續鍛鍊精實 彭啟明：很高機會轉強颱

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，梅莎颱風仍在盤整發展中，在季風低壓環流中，很胖，但仍在鍛鍊精實...

梅莎颱風增強！ 最快今晚轉中颱 明北上挾雨勢

位於菲律賓東方的熱帶擾動，昨天下午2時形成今年第9號颱風梅莎。中央氣象局說，梅莎持續增強中，最快今晚有機會增強為中度颱風...

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向...

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

今年第9號颱風梅莎在今天下午2時生成。中央氣象局說，目前距離恆春東南東方1100公里，因為距離台灣還有段距離，目前海上、...

黑豹男星大腸癌逝 醫呼籲年輕族群注意6大警訊

年僅43歲的電影「黑豹」男星大腸癌病逝。醫師表示，近年年輕大腸癌患者增近2成，民眾若發現便便有深紅血液、便便變細、突然便...

飛洛杉磯貨機疑似輪胎爆胎桃機一度封閉 華航回應了

今天上午傳出中華航空一架飛往洛杉磯的貨機疑似爆胎。對此，華航說，今天CI-5198由747-400F執飛台北飛往洛杉磯貨...

台鐵中里站暫停營運至明年1月17日 公路接駁時刻表看這

台鐵局今天宣布，配合宜蘭縣政府辦理「二結聯絡道新闢工程(都內段)─地下化穿越鐵路」工程，因切換臨時軌，列車無法停靠中里站...

速成的美滿姻緣　中壢美滿服務中心：像極了愛情

一對交往不到兩星期的男女，希望趕在農曆七月半前結婚，中壢美滿服務中心社工人員建議，雙方該更深入了解再結婚，如果要快速結婚...

口罩要戴好戴美！不只藍綠白 口罩廠競相玩顏色

口罩不僅是防疫商品，在後疫情時代也成為另類時尚配件。口罩大廠中衛表示，除既有產品，即將推出新色。另一家口罩廠商康那香則表...

草坡曬被藝術節 8月31日滬尾藝文休閒園區登場

新北市淡水滬尾藝文休閒園區去年開幕，將捷金鬱金香酒店與淡水河、觀音山間有3000平方公尺埔頂大草原是禮萊廣場的屋頂，也是...

軍教專屬優惠！六福村9月憑證「199元」暢玩樂園

迎接九三軍人節以及九二八教師節，六福村向國軍及教師們致敬，9月期間推出限定優惠199元(原價999元)，凡持相關身分證件...

熱門新聞

要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

梅莎颱風增強！ 最快今晚轉中颱 明北上挾雨勢

生活市集加碼第二波口罩限時特賣 醫療口罩兩盒598元

入住先秤重！希爾頓逸林酒店「斤斤計價」最多省1,500

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。