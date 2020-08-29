黑豹男星大腸癌逝 醫呼籲年輕族群注意6大警訊

年僅43歲的電影「黑豹」男星大腸癌病逝。醫師表示，近年年輕大腸癌患者增近2成，民眾若發現便便有深紅血液、便便變細、突然便秘、肚悶脹、貧血、體重異常減輕等，應提高警覺。

漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查維克博斯曼（Chadwick Boseman）4年前經診斷罹患大腸癌，今天因癌症病逝，享年43歲。

根據衛生福利部統計，大腸癌已連續11年高居10大癌症首位，全台每年有1.5萬人確診為大腸癌，平均37分鐘就有1人。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠接受中央社訪問時表示，全台每年新增的大腸癌患者雖有多達1.5萬人，但死亡率卻位居10大癌症第3名，主要原因就在於是由大腸息肉演變而成，從息肉演變成癌症至少得花上5到10年，只要能及早發現、切除，都有機會治癒。

糠榮誠說，過去大腸癌患者年齡層主要落在60到70歲，但近年明顯出現年輕化趨勢，臨床觀察發現，20至40歲就發現息肉的族群增加約2成，年輕大腸癌患者也增加近2成，若錯過黃金治療期，拖到50、60歲才發現，恐怕為時已晚。

糠榮誠指出，癌症年輕化和許多危險因子有關，包括本身有致癌基因、致癌物暴露等，最近門診就有2名28歲女性同時確診大腸癌，其中一人因工作因素經常喝烈酒，另一人每天下班都有吃鹹酥雞的習慣，確診時都已是第三期。

大腸癌其實有跡可尋，糠榮誠說，很多人都知道大便出血是最重要警訊，但實際上，大便帶血多達90%以上都是痔瘡，若糞便和血液分開、大完便才流血或擦屁屁時出現鮮紅色鮮血，都有較高機率是痔瘡；不過，若便便裡帶有深紅色血液，是腫瘤的機會就比較高。

其次，大便習慣改變也是重要警訊，糠榮誠指出，一個平時排便順暢的人突然便秘就應提高警覺，另外像是肚子悶脹、便便突然變得很細、嚴重貧血、體重異常降低等，都是容易被忽略的重要症狀，務必儘速就醫。

糠榮誠建議，一般民眾年逾50歲後，可以每5年做一次大腸鏡，及早切除息肉，避免演變成癌症；至於父母有大腸癌病史、兄弟姊妹有息肉者，則應提高警覺，時刻關注身體狀況、定期做健檢，平時也應維持健康生活型態，少吃油炸、燒烤等食物，少碰菸酒，降低罹癌風險。