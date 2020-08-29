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飛洛杉磯貨機疑似輪胎爆胎桃機一度封閉 華航回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空示意圖，非當事班機。圖／華航提供
中華航空示意圖，非當事班機。圖／華航提供

今天上午傳出中華航空一架飛往洛杉磯的貨機疑似爆胎。對此，華航說，今天CI-5198由747-400F執飛台北飛往洛杉磯貨運航班，於台北時間10時41分起飛後，跑道上疑留有輪胎碎片，基於安全考量返航，航班已於中午12分58分平安抵達台北。

華航說，目前該航機已依標準作業程序進行檢查，詳細原因尚在釐清中。

對此，桃機表示，事發後為清除遺留胎屑，有暫時封閉南跑道。第一次關了32分鐘，飛回來時又關了15分鐘，現在狀況已排除，沒有任何問題。

桃機最新說明稿如下：

中華航空貨機CI5198今上午10時46分於桃園機場05R跑道起飛時爆胎，南跑道至11時18分暫停使用32分鐘，期間影響4架次到場（3架次載客）及4架次離場航班（未載客）。

桃園機場公司立即至跑道現場清理胎皮異物，確認道面狀況及巡視該航機滑行路徑，均無異常。該跑道前於上午10時至10時30分聯合巡場，道面皆正常。

另該航班回航於12時57分落地後，桃園機場為確保跑滑道亦關閉至13時12分、計15分鐘，該時段影響航班到場3架次（均未載客），離場航班4架次（1架次載客）。

華航 洛杉磯

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