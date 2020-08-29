飛洛杉磯貨機疑似輪胎爆胎桃機一度封閉 華航回應了

今天上午傳出中華航空一架飛往洛杉磯的貨機疑似爆胎。對此，華航說，今天CI-5198由747-400F執飛台北飛往洛杉磯貨運航班，於台北時間10時41分起飛後，跑道上疑留有輪胎碎片，基於安全考量返航，航班已於中午12分58分平安抵達台北。

華航說，目前該航機已依標準作業程序進行檢查，詳細原因尚在釐清中。

對此，桃機表示，事發後為清除遺留胎屑，有暫時封閉南跑道。第一次關了32分鐘，飛回來時又關了15分鐘，現在狀況已排除，沒有任何問題。

桃機最新說明稿如下：