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速成的美滿姻緣　中壢美滿服務中心：像極了愛情

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
中壢區美滿服務中心主任徐乃義認為，當你愛上一個人的時候，就儘管去愛。圖／中壢美滿服務中心提供
中壢區美滿服務中心主任徐乃義認為，當你愛上一個人的時候，就儘管去愛。圖／中壢美滿服務中心提供

一對交往不到兩星期的男女，希望趕在農曆七月半前結婚，中壢美滿服務中心社工人員建議，雙方該更深入了解再結婚，如果要快速結婚，可以選在農曆八月15日月圓花好，至少多了一個月的「鑑賞期」！另外，農曆七月，現代人即使是六、七十歲以上的失偶男女也不忌諱交友聯誼，七、八年級的年輕人更認為，只要找到適當人選，就大方表達，「像極了愛情」。

27歲的張姓工程師，今年八月上旬在「個別一對一」活動，認識了劉姓女公務員，交往不到一個月，兩人就希望在九月一日訂婚與結婚，劉女父親認為張男外在、學歷、工作都不錯，也不反對兩人在「教孝月」辦喜事，但畢竟兩人認識才三星期，應該更深入交往了解，以免後悔，希望美滿服務中心主任徐乃義「勸阻」。

張、劉兩人卻告訴徐乃義，第一次「個別一對一」一見投緣，聊了六個小時，有說不完的話題，之後每天下班約會，星期六、日更是黏踢踢不想分開，既然找到真愛，兩人也經濟獨立，希望共組家庭。徐乃義認同兩人的真情感，但也折衷建議他們可以先訂婚，多一個月的「鑑賞期」，中秋節結婚也很好，兩人也勉強同意。

三位大學碩士一年級男生相約報名聯誼，另外兩位將升大四女生也希望參加聯誼找另一半，邱姓女大生告訴徐乃義，早點交朋友，才不會年華老大找不到好對象；幾位六、七十歲以上的失偶男女也希望冬天前找個伴，他們異口同聲希望今年冬天有人相伴。

徐乃義認為，組織家庭年紀不是問題，因為對女人來說，LV永遠比不過LOVE，對男人而言，在對的時間遇上對的人，是一生幸福；不管年齡大小，當你愛上一個人的時候，就儘管去愛，有一天，你會發現，你再也無法這樣不顧一切地愛一個人了，所以珍惜現在。

結婚 聯誼 中秋節

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