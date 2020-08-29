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梅莎颱風持續鍛鍊精實 彭啟明：很高機會轉強颱
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，梅莎颱風仍在盤整發展中，在季風低壓環流中，很胖，但仍在鍛鍊精實當中，很快將成為中度颱風，強度的確有很高機會繼續成長為強烈颱風。
天氣風險公司分析師歐宗學說，由於颱風所在的大氣環境適宜，且今年西北太平洋域颱風數不多，海溫持續偏高的情況下，給了梅莎颱風相當有利的發展條件，預期發展強度將達到中颱，並且有機會成為今年最強颱風。
他說，各國氣象單位皆認為梅莎颱風將在下周一、周二通過日本宮古島至那霸間海域，北上進入東海，下周三逐漸遠離台灣，並接近朝鮮半島，接近至遠離過程，與台灣陸地維持一段較遠距離，而未直接侵襲。
歐宗學表示，外圍環流可能為北部、宜蘭帶來間歇陣雨及較強陣風。目前預報的風雨強度也都不特別大，可能類似於冬天東北季風增強時的風雨量級，仍會有長浪影響而造成突發大浪，應盡量避免海上或岸際活動。
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