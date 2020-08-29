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草坡曬被藝術節 8月31日滬尾藝文休閒園區登場
新北市淡水滬尾藝文休閒園區去年開幕，將捷金鬱金香酒店與淡水河、觀音山間有3000平方公尺埔頂大草原是禮萊廣場的屋頂，也是遊客賞夕陽的最佳去處。後天園區與50多名拼布藝術家攜手啟動「草坡曬被藝術節」，將草皮化身為五彩藝術地毯，與淡水河、觀音山組成拼布藝術。
拼布藝術源自於歐美，過去拼布是為了製做衣服或是被子；如今逐漸走向裝飾性和藝術創作，歐美及日本的拼布創作者常常在戶外展示、分享作品，形成為以大地為畫布的「曬被藝術節」。為確保展覽品質及配合防疫措施，埔頂草原單一出入，民眾現場拍照上傳FB或IG打卡，或在園區消費滿200元，即可入場觀展。
淡水在地的洪碧穗等北台灣50多名拼布藝術創作者，本月31日將展出超過300件作品，以山海為背景，在3000平方公尺的大草坪上展現拼布藝術，伴隨著歐亞管絃樂團四重奏和淡水夕照、觀音山彩霞，展開一日長定的藝術饗宴。
配合一日限定活動，將捷金鬱金香酒店也同步推出餐飲及住宿優惠，1390元可在園區制高點「望高樓」上賞景，邊享用金色三麥生啤酒及Buffet晚餐；當晚入住將捷金鬱金香酒店享有一泊二食（含上述望高樓餐飲），每房5950元起。
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