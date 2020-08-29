軍教專屬優惠！六福村9月憑證「199元」暢玩樂園

迎接九三軍人節以及九二八教師節，六福村向國軍及教師們致敬，9月期間推出限定優惠199元(原價999元)，凡持相關身分證件即享入園優惠。

暑假進入尾聲，9月到來首先迎來九三軍人節，開學後於9月底教師節也隨即登場，六福村主題遊樂園為向國軍及全國教師致敬，9月1日至9月30日推出為期一個月「軍教專屬優惠」。六福村行銷經理黃淑芳表示，活動期間不分平假日，凡是軍人或教師本人持證入園，即可享199元(原價999元)優惠，另開放最高3名同行親友以599元(原價999元)優惠入園。