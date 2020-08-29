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軍教專屬優惠！六福村9月憑證「199元」暢玩樂園
迎接九三軍人節以及九二八教師節，六福村向國軍及教師們致敬，9月期間推出限定優惠199元(原價999元)，凡持相關身分證件即享入園優惠。
暑假進入尾聲，9月到來首先迎來九三軍人節，開學後於9月底教師節也隨即登場，六福村主題遊樂園為向國軍及全國教師致敬，9月1日至9月30日推出為期一個月「軍教專屬優惠」。六福村行銷經理黃淑芳表示，活動期間不分平假日，凡是軍人或教師本人持證入園，即可享199元(原價999元)優惠，另開放最高3名同行親友以599元(原價999元)優惠入園。
此優惠凡現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民、國軍聘僱人員、國防部職員、在職教師、教師相關工會或單位職員、補教業教師，以及名稱含有「師範」、「教育」字樣之校科系所教職學生等，符合條件者持相關證件皆可適用「軍教專屬優惠」。
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