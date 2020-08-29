梅莎颱風增強 最快今晚轉中颱 明北上挾雨襲台

位於菲律賓東方的熱帶擾動，昨天下午2時形成今年第9號颱風梅莎。中央氣象局說，梅莎持續增強中，最快今晚有機會增強為中度颱風，影響時間仍以下周一、二為主，屆時也不排除變為強度颱風，成為今年以來最強颱風。

根據氣象局最新預報資訊，今天上午8時梅莎中心位置在北緯16.5度，東經129.5度，以每小時5公里速度，向西北進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑100公里。

氣象預報員劉沛滕說，梅莎颱風昨天形成之後，仍在菲律賓原地徘徊，移動速度緩慢，今天是適合增強發展的環境，今晚到明天凌晨有機會變為中度颱風。

劉沛滕說，明天路徑上比較明顯、迅速往北移動，下周一、二預計來到琉球群島附近，是影響最劇烈時後，距離台灣東北側最近約500、600公里。目前預報來講，受到外圍環流影響，中心跟暴風圈離近海警戒海域有段距離，不過還是要持續觀察。

劉沛滕說，目前看來並無直接影響台灣，不過下周一、二受到外圍環流影響，北部、東北部會比較明顯下雨，海面上也要留意長浪。下周三颱風慢慢往韓國日本方向北上，外圍環流逐漸遠離，風場偏向西南風狀況，轉為中南部降雨，午後雷陣雨則遍及全台。

劉沛滕說，今天受到颱風影響仍小，上午多雲到晴，各地炎熱，午後雷陣雨受到對流雲系旺盛影響，範圍相當大，山區很明顯，山區周邊平地包含大台北也會有短時強降雨，不排除發布大雨特報。不過整體環境還是偏向西南風，屬於一般正常夏季午後雷陣雨天氣型態。

劉沛滕說，明天風向轉為偏東北風，東北風環境底下中南部午後雷陣雨比較明顯。

至於警報部分，劉沛滕說，因為颱風目前看來並無靠近我國海上警戒區，發布機會不高，但還是要看動向。

有沒有機會成為強颱？劉沛滕說，因為目前梅莎颱風在海面上停留時間長，能量、水氣提供很充足，有機會接近強颱，時間點落在下周一、二靠近琉球群島時，若增強為強颱，就是今年第一個強颱，強度相對前幾個颱風也比較強。