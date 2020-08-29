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梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

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梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
輕度颱風梅莎。圖／取自氣象局網站
輕度颱風梅莎。圖／取自氣象局網站

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，輕颱梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向北北東往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。

他說，由於其經過海溫高、風切小的環境，且為時較長；模式模擬將快速增強，更有超越巴威、黃蜂中心平均風速43米/秒的紀錄，而成為今年最強颱的機率。

梅莎雖不致直接侵台，但明晚起迎風面水氣漸增，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。下周一、周二北台灣受其外圍環流影響，雲量多有陣雨；台灣附近各海面風浪增大，沿海及海面活動要特別注意。

今天至明天白天風向轉變為弱東北風，但大氣仍不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受到影響。各地晴朗炎熱，高溫略升；今天北部25至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至36度。明晚起迎風面水氣增多，北海岸、東北角開始有有局部短暫陣雨的機率。

他說，下周一、周二北台灣受颱風外圍環流影響，雲量多有陣雨，高溫略降；中南部影響小，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三轉西南風，迎風面的中南部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是氣溫回升，晴朗炎熱的天氣。

下周四、周五轉東北風，迎風面有局部雨，氣溫略降；中南部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

高溫 吳德榮 韓國

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