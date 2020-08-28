放寬美豬美牛進口 食藥署：無權對外回應

總統蔡英文今宣布准許美國含萊克多巴胺豬肉進口，安全容許值訂定範圍包含豬肉、豬肝、豬腎、豬油，同時也宣布開放30月齡以上的美國牛肉，新制將於明年元月生效，同時食藥署也訂定標示規定，但僅有一張新聞稿，有關執行細節，完全不回答提問。

政府突然宣布開放含萊克多巴胺美豬進口，以及放寬美牛進口月齡，事前到底有沒有經過專家討論？根據衛福部食藥署公開會議紀錄，僅查到109年度「牛海綿狀腦病（BSE）專家諮詢會」於今年109 年6 月24 日舉行第一次會議，會中討論法國牛肉及進口及日本希望進口牛肉擴及全齡。

至於是否曾討論含萊克多巴胺美豬進口事宜，在衛福部食藥署查無公開專家會議紀錄，更沒有事前舉辦公聽會和民眾溝通，就直接宣布新制。衛福部此次處理態度與過去大不相同，對於日本核災區食品進口一案，當時舉辦多場公聽會，並提出食安風險報告，但至今尚未放行。

另外，對於開放含萊克多巴胺美豬進口，以及放寬美牛進口月齡實行細節及配套，主責單位食藥署卻不願說明，僅知新制明年元月起生效，但必須經過預告及公告程序。

蔡英文總統公布消息准許美國含萊克多巴胺豬肉進口、放寬美牛進口月齡後，食藥署雖然立刻發布標示新制，包含豬肉、牛肉、雞肉、羊肉等20項生鮮的散裝食品，所有販售業者都必須要強制標示原產地或原產國。但食藥署對標示細節，如字體大小、標示位置等，皆不願意對外說明。食藥署長吳秀梅則表示，必須由衛福部長陳時中發言，食藥署無權對外回應。