台灣嚴禁瘦肉精卻對美豬放水 高市養豬協會嘆不公
蔡政府宣布將開放美豬、美牛進口，高雄市養豬協會理事長王忠禮慨嘆，國人用瘦肉精涉及刑罰，美國豬含瘦肉精卻可進口，「卡無公平」，既已擋不住美豬、美牛進來，請政府務必強制進口豬要做好標示，否則與台灣豬混淆不清，萬一製成加工肉品吃下肚，殘害的是國人健康。
「現在要開學了，含瘦肉精的豬肉開放進口，如果被大家吃下肚，將會殘害健康」，高雄市養豬協會理事長王忠禮語重心長地說，台灣很早就禁用瘦肉精，查獲不只罰款，還涉及刑罰，管制嚴格，但卻對含瘦肉精的進口豬放水，真沒道理。
王忠禮說，含瘦肉精的進口肉品價格較低，一旦開放進來，極易擊倒國內豬肉市場。現在既然無法抵擋，政府務必強制要求標示清楚，釐清哪些是台灣豬，哪些是外國豬，否則製成加工肉品後，完全無法分辨。
他表示，政府既能開放豬肉進口，也應輔導台灣豬肉出口，台灣豬品質及口感也優於新加坡等南向國家，不像鄰近國家染上豬瘟或口蹄疫，有時豬價崩跌，豬農叫苦連天，政府如果能輔導台灣豬出口，豬農至少多一些出路。
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