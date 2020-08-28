安倍晉三因潰瘍性大腸炎請辭 醫師叮嚀5警訊

日本首相安倍晉三潰瘍性大腸炎復發，今天宣布請辭；潰瘍性大腸炎屬腸道慢性疾病，不易根治，醫師提供5警訊，從排便狀況就能自我檢視腸道是否健康。

花蓮門諾醫院腸胃內科主治醫師戎伯岩接受中央社記者訪問表示，潰瘍性大腸炎屬慢性發炎性腸道炎症，是免疫性疾病，主要侵犯大腸黏膜，成因仍不明且不易根治，好發於20歲到40歲年輕族群，西方人患病比例又高於東方人。

戎伯岩表示，腹瀉、腹痛或血便等是潰瘍性大腸炎常見症狀，甚至一天要排便5次以上，都是膿血；如果發炎狀況嚴重還發燒，就會影響工作與生活。

如何分辨潰瘍性大腸炎，戎伯岩說，5警訊可供民眾檢視，包括長期腹痛、慢性腹瀉（超過3個月以上，一天拉肚子3次以上）、血便、莫名發燒及貧血等。

他說，目前臨床以藥物治療為主，依大腸發炎狀況分級，提供塞劑、口服藥物或類固醇等治療，一但發病就需長期接受藥物控制，抑制發炎狀況；如果放著不管，發炎狀況會持續蔓延、惡化，千萬不能輕忽。

戎伯岩表示，如果潰瘍狀況明顯、惡化，甚至產生廔管、膿瘍問題，反覆嚴重發炎，會增加癌化可能性；臨床上也有切除大腸，做人工肛門案例。

「成因複雜，但可控制復發機率」，戎伯岩說，復發原因與患者平日飲食、生活作息有關，壓力、生活型態改變就很容易造成大腸發炎、潰瘍出血，適度調適心情、規律且良好飲食，都能有效抑制復發可能。

戎伯岩表示，潰瘍性大腸炎很難預防，但可及早診斷，如果發現排便有出血狀況，就須留意大便型態是否改變，適時到醫院就診、檢查；50歲以上未滿75歲民眾，每2年可免費接受1次糞便潛血檢查，如果民眾有疑慮，也可自費到醫院檢查。