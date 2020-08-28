金門跨海參加旅展 主打中秋博餅與老兵召集令

「台北國際觀光博覽會」自今日起至31日，一連4天在台北世貿1館舉辦，金門縣政府也跨海宣傳觀光，為年度盛大旅遊活動「中秋博狀元餅」及「老兵召集令」活動宣傳暖身，除每日舉辦四場次好禮大方送活動，參與的民眾還有機會可獲得金門特產等禮物，歡迎民眾踴躍到攤位A好康。

縣府觀光處副處長許績鑫表示，為宣傳9月1日至9月30日的「金門中秋博狀元餅」活動，在金門館開幕舉辦博餅送機票(單程來金機票一張)，經過一輪激烈的博餅，由台北林先生博得狀元，穿上狀元服開心表示要與親友來金門玩。

此外，金門館的另一個焦點就是穿著草綠服的正港金門老兵志工，只見一群白髮蒼蒼的老兵，在現場賣力為金門觀光行銷，他們主要是協助宣傳9月30日至12月15日的「金門老兵召集令」活動，非常引人注目，也勾起很多人金門的軍旅回憶。

縣府觀光處表示，現場營造濃濃的「金門中秋博狀元餅」氛圍，有狀元服、古裝體驗，歡迎民眾來體驗；每場舞台活動後，於臉書「樂遊金門」粉絲頁按讚，即可參加博餅體驗送好禮活動!另外，現場還有介紹金沙鎮尋找風獅爺、烈嶼鄉芋頭季、金湖海灘花蛤季等接下來的觀光活動，讓遊客可提早規劃行程。

金門縣旅行商業同業公會林永標理事長指出，為了吸引民眾到金門館參觀及增加買氣，特別推出「金門中秋博狀元餅」自由行3天2夜「機+酒」每人4,888元起旅展價(兩人同行價），結合中央安心旅遊補助，以及離島加碼補助，非常超值，預料將引發搶購，詳情可洽詢旅展PAK專線082-372121。