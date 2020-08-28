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家庭主婦很閒？超激勵人生逆轉《82年生金智英》命運

聯合新聞網 / 文╱張念慈

｢媽媽就該有媽媽樣啊！｣41歲的Ava Su是全職家庭主婦，生活就像韓劇《82年生金智英》找不到自己的價值，她透過健身變身火辣正妹，卻又得面對不同批評，她以自身經驗鼓勵更多｢金智英｣們：｢找到愛自己的方式，才能真正的肯定自己！｣

Ava Ｓu接受女性健身社群｢有肌勵｣（https://www.facebook.com/udnGpower）專訪，分享自己的改變故事。

自卑的家庭主婦

她說，結婚前和結婚後一直都是低調樸素，10年來當全職媽媽，照顧兩個孩子，鮮少運動，是標準體脂高的泡芙人，生活重心只有老公和孩子，興趣是烘焙，嚴重脫離社會，聊天時跟不上其他職業婦女的話題，外表和內心都讓她很自卑。

3年前，她警覺這樣的人生必須改變，開始利用孩子午睡，或一大早孩子還沒醒來時運動，周一到周五居家訓練或飛輪有氧，周末早上則請先生顧小孩，讓她去健身房重訓。

除了運動，她也改變飲食，戒糖、油炸物、加工食品等，多補充好油、好澱粉，及足夠的蛋白質，讓體態達到自己喜歡的模樣。

運動的正向改變

｢運動讓我找到全新的自己！｣開始運動之後，除了外在體態產生明顯改變，Ava Ｓu的內心層面也改變很多。

因為有自信了，她積極學習不同的專門項目，開始上健身培訓課程，考健身教練相關證照，也常找資料研究或和有相同興趣的朋友討論。

從不化妝的Ava Ｓu，開始打扮、穿短褲、比基尼，展現自我。但變美又變自信的她，卻開始遭受不少批評。

周遭不少人問她｢為何變這樣？｣、｢媽媽要有媽媽樣，穿這樣成何體統｣、｢你41歲了，穿這樣不會不好意思嗎？｣｢練成這樣好噁心！｣

Ava Ｓu也曾經因為這些批評沮喪過，但她後來想開，｢把家顧好，就有媽媽樣！誰說媽媽不能打扮或只能像大嬸？｣家庭主婦也可以光鮮亮麗；41歲還可以打扮得很辣，應該要驕傲，不是不好意思。

健身也是健心

對Ava Su來說，運動是紓壓的方式，它能刺激大腦內多巴胺的分泌和吸收，心再累的時候，只要動一動流個汗就覺得有重生的感覺。

每人紓壓方式不一樣，但運動CP值很高，能改變體態又能讓自己更有活力，即便每天只有10分鐘，慢慢累積起來，也可以有大大改變。

Ava Su也透過｢有肌勵｣專訪，想告訴更多被世俗眼光綁架的｢金智英｣們：

｢身為女人，我們是別人的女兒，別人的老婆，別人的媳婦，別人的媽媽；這些別人都是我們最親近的人，但他們卻不一定真正的了解妳，唯一能了解妳的只有妳自己！唯有妳找到愛自己的方式，妳才能真正的肯定自己！｣

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

全職媽媽 健身 結婚 比基尼 正妹

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