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入住先秤重！希爾頓逸林酒店「斤斤計價」最多省1,500

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北中山希爾頓逸林酒店強調，每一間客房都有獨立空調，且擁有對外窗或陽台。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供
台北中山希爾頓逸林酒店強調，每一間客房都有獨立空調，且擁有對外窗或陽台。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供

「你的體重不是你的體重，而是你的住房抵扣金」，這是台北中山希爾頓逸林酒店全新推出的住房優惠專案，入住現場量體重，男生/女生每公斤折抵15/20元，每房每晚最高折抵1,500元，最低1,965元就能在星級酒店住一晚。

台北中山希爾頓逸林酒店推出「斤斤計價住房優惠」，只要從希爾頓官網/Hilton Honors手機app預訂，入住時現場量體重，就可以用體重折抵住房價，平假日、中秋連假、國慶連假通通適用，此專案即日起開放預訂，可預訂9/1至10/31的房間。

暑假結束在即，在安心旅遊補助、三倍振興券的推波助瀾之下，旅遊餐飲業大爆發，許多人擔心體重也偷偷上升。台北中山希爾頓逸林酒店就用「體重」來回報，使用斤斤計價住房優惠同享希爾頓榮譽會員禮遇與點數累積，希爾頓官網/Hilton Honors手機app上的專案價格都可抵用。

此外，希爾頓集團感謝醫護/軍人朋友們，也推出「Frontline Thanks感謝第一線」住房優惠，從希爾頓Frontline Thanks網頁（stay.hilton.com/frontline）預訂，可享住房最多75折優惠，入住時需出示相關證明。

一推出便大受好評的麗餐廳假日午餐限定的「逸林燒烤季」活動，也針對入住的房客祭出超級優惠，原價每位1,680+10%，房客直接提供「買一送一優惠」（免費者需付原價10%服務費）。相關住房專案與優惠活動，可至台北中山希爾頓逸林酒店粉絲專頁查詢，或電洽：02-6619-9999、02-6618-2174。

假日午餐限定的逸林燒烤季，推出房客專屬買一送一優惠，雙人只要2,016元即可大啖各種牛排豬排多款美饌。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供
假日午餐限定的逸林燒烤季，推出房客專屬買一送一優惠，雙人只要2,016元即可大啖各種牛排豬排多款美饌。圖／台北中山希爾頓逸林酒店提供

希爾頓 酒店 連假

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