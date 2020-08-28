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周日來淡水漁人碼頭欣賞煙火秀 畫下暑假完美句點

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
因巴威颱風延期的淡水漁人碼頭煙火秀將在周日（30日）登場。圖／新北市農業局提供
因巴威颱風延期的淡水漁人碼頭煙火秀將在周日（30日）登場。圖／新北市農業局提供

8月31日即將開學，因巴威颱風延期的淡水漁人碼頭煙火秀將在周日（30日）登場，除了有長達5分20秒的高空煙火秀外，還可到一旁的情人橋欣賞光雕秀，農業局建議，當天可先來賞夕陽、看樂團表演，再以美麗的煙火秀作為今年暑假的精采結尾。

農業局表示，淡水漁人碼頭煙火主秀將在本周日（30日）登場，開場先由「Nite Birds」樂團帶來異國風情的精采演出，8點是大家期待已久的5分20秒煙火秀登場，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，煙火秀結束後，還可去情人橋欣賞光雕秀，總共932盞科技智慧LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，讓人嗨翻一整晚。

農業局表示，活動當天可多使用淡水眾多大眾運輸工具來到漁人碼頭，如搭乘淡海輕軌到濱海沙崙站轉乘藍海1線公車，或是由淡水捷運站轉乘紅26、857及836號公車。

此外，還可由淡水老街渡船頭搭乘交通船，感受不一樣的交通體驗；至於自行駕車的民眾，除可停放在漁人碼頭停車場外，還可利用碼頭外中正路二段油車口停車場與淡海路舊沙崙海水浴場前廣場。

農業局提醒，為避免塞車影響出遊興緻，所有至港區公車從下午4點開始僅停靠「淡水魚市站」，同時間亦陸續針對港區內外交通進行管制，請民眾配合交管人員指引。

此外，活動結束為疏導人潮及維持車流量順暢，建議駕車民眾可多使用替代道路，開往淡金路再至台北或三芝方向：從漁人碼頭第1出入口離開之汽車可行駛沙崙路，再右轉濱海路或新市二路銜接淡金路；第2出入口離開之汽車可行駛中正路2段往新市鎮方向銜接淡金路，如此可避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。

漁人碼頭 淡水 煙火秀

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