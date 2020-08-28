今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

今年第9號颱風梅莎在今天下午2時生成。中央氣象局說，目前距離恆春東南東方1100公里，因為距離台灣還有段距離，目前海上、陸上颱風警報還沒有討論到何時發布，陸警發布機率偏低。不過強度可能來到中颱以上。

根據氣象局最新資訊，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓於今天下午2時發展為輕度颱風，編號第9號（國際命名MAYSAK，中文譯名：梅莎），預測向琉球南方海面移動，目前對台灣地區無直接影響，本局正密切注意中。

氣象局說，梅莎颱風持續增強中，今明走得比較慢，有些停滯，周日迅速北上，下周一到下周二上午通過琉球海域，離台灣最近，再轉西北往日韓方向移動。直接侵襲台灣機率低，不過外圍環流有機會造成影響。

氣象局說，影響時間在周日到下周二，不過周日影響較低，北部、東北部有局部降雨，下周一、二會為北部、東北部帶來明顯降雨。不過詳細影響程度要看路徑跟發展強度而定，還是要觀察，存在不確定性。

氣象局說，颱風靠近時，中南部跟花東還是以午後雷陣雨天氣為主。海面上風浪會比較大，下周一開始，北部海面東半部海面有長浪發生。