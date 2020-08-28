生活市集加碼第二波口罩限時特賣 醫療口罩兩盒598元

新冠肺炎疫情未停歇，大眾搶購口罩的需求依舊猛烈，生活市集日前舉辦首波醫療口罩限時特賣下殺活動，創下單一場次最快1.5分鐘內就被搶購一空，因此宣布加碼推出第2波醫療口罩限時特賣，將於8月29日至8月31日活動期間每天中午12點至下午1點、晚上9點至10點的兩大流量高峰時段，再次限量推出每組兩盒特價598元的「美德手術防護口罩」，每一時段限量50組，一連3天總計6個時段共將推出600盒。

生活市集「口罩補貨到」專區也囊括各式醫療口罩、一般拋棄式口罩等，持續銷售「順易利3D醫用口罩」、「順易利成人醫療級口罩」、「威欣利手術用醫療級口罩」等口罩國家隊商品，並上架「淨新兒童3D立體醫療口罩」等超過50款兒童口罩，同時積極與各大供應商溝通儲備貨量，期望滿足消費者的防疫需求。