他買刮刮樂不解老闆分享一照片用意 網友曝有3字母代表中頭獎

多數人都希望能有機會中大獎從此財富自由，而近日就有網友去買刮刮樂時，默默被老闆遞了一張照片暗示，不過原po看了許久仍然不能理解其中的秘密，因此發文詢問，而其他網友看了之後瞬間了解老闆的用意。

原po在「爆廢公社」表示，日前他到彩券行試手氣，順手挑選了一張200元的刮刮樂，沒想到老闆看了一眼之後，就默默遞上前一位民眾所留下的刮刮樂照片，只見上頭標有「T.O.P」三字。

原po說，這位民眾所買的剛好與他想買的刮刮樂是同一本，當時對方刮完之後突然不說話，拿給老闆看了後就轉身離開了，因此不是很能理解老闆向他亮出這張照片的用意為何，便發文詢問網友的看法。

而網友一看瞬間秒懂老闆用意，紛紛留言表示，「因為頭獎被中走，所以沒刮的價值吧」、「中兩百萬」、「上面那區很明顯就一個中獎阿！那個8很明顯不是」，另外也有人解釋T.O.P三字意思，「TOP代表中頭獎」、「頭獎的代號 TOP」、「TOP 頭獎簡碼」。