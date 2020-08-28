最新！ 華航免費退改票年底前航班適用 最遲這時候辦理

搭高鐵南來北往，已經成了台灣人日常，大多數人都會提早進站等車，但也有些人時間掌握太緊湊，月台狂奔上演追車記。有網友在Dcard分享搭高鐵南下，他壓線進站已到發車時間，站務員仍貼心幫他聯絡駕駛，車子在月台等他，讓他順利搭上高鐵。原PO滿滿的感謝，大讚「高鐵的站務人員也太貼心了吧！」

2020-08-28 11:47