影／林佳龍：安心旅遊補助將加碼16億元 目標延至10月底

交通部為了提升國民旅遊意願實施的國旅補助「安心旅遊」方案，原編列預算新39億元即將告罄，交通部長林佳龍28日表示，由於安心旅遊補助帶動10倍的產值，成效良好，已經再籌措16億元挹注，並滾動式檢討，朝著延長至10月底為目標來努力。

林佳龍表示，交通部所屬的紓困振興方案中，安心旅遊住宿補助的效果最好，因為民眾出遊住宿1晚，會帶動其他消費，全家同遊的話加乘效果更佳。根據統計能夠帶來高達10倍的產值，政府好的政策應該要延續下去。

他說，安心旅遊的補助也成功帶動三倍券的效益，暑假過後9月開始是旅遊淡季，如果安心旅遊補助能夠持續，就能夠讓淡季不淡，繼續帶動國內旅遊消費市場暢旺。

林佳龍指出，政府的預算有限，要把預算用在刀口上。新冠肺炎疫情對觀光業及機場相關產業衝擊最大，業者站在海嘯第一排，苦撐待變，員工堅守崗位，企業善盡社會責任讓員工有工作；國門管制是天災，政府能夠做的是紓困、振興，讓大家有轉型的機會，也希望獲得大家的支持與努力。