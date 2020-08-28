921震21年了受災夢魘仍在！ 醫師長期追蹤盼政府重視

中國醫藥大學兒童醫院兒童發展與行為科顧問、小兒科醫師郭煌宗追蹤921大地震受災家庭與兒童20年，今天在第16屆台灣親子論壇時說，921受災影響仍在，受災家庭經心理支持系統陪伴，90%兒童創傷後壓力症候群症狀會在1到2年內消失，但部份兒童會在5年後重新出現症狀，家庭中以媽媽傷害最深、最久，但也最堅強勇敢面對，呼籲政府能正視，並建置心理預防系統，將傷害減到最低。

郭煌宗行醫38年，長期帶領早療團隊投入發展遲緩兒童早療工作，21前發生921大地震，他率領團隊花二年半，每周服務110個急性創傷壓力症候群高風險孩子與家庭，並且每5年家庭訪視，追蹤20年，去年獲早期療育棕櫚獎「終身成就獎」，他也受邀赴日經驗分享逾十次。

中國醫藥大學兒童醫院今天與微龍教育基金會舉行台灣親子論壇。郭煌宗說，921後啟動心理創傷高風險兒童心理支持系統，持續追蹤當年2歲至10歲受災孩童與家庭發現，至今受災家庭仍受影響，例如家長對教養感到挫折、孩子懷藏著無法控制的哀傷與害怕等現象。

郭煌宗指出，當人遭遇創傷或對抗重大壓力後，心理狀態產生失調，創傷後壓力症候群會影響個案，可能出現睡眠困難、焦慮憂鬱、心情低落等，孩童反映在專注力、大小便失禁、恐懼退縮、分離焦慮、攻擊行為等方面。

郭煌宗說，這項計畫共1萬2000名學齡兒童接受篩檢，780人出現創傷後壓力症候群，經接受繪本故事的輔導介入，其中約10名學童仍伴隨有創傷後壓力症候群症狀需轉介到南投在地的心理機構服務。

心理師長期訪視20個受災家庭發現，家中成員中以媽媽傷害最深、最久，但也最堅強勇敢面對。