聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子發燒多日全身酸痛 竟是肝臟遭細菌感染造成膿瘍
南投一名50歲男子原本以為感冒，但是連續發燒5天，而且全身痠痛，到南投醫院急診，電腦斷層檢查發現他感染肝臟膿瘍，安排插管引流並搭配抗生素治療，才改善症狀康復出院。
南投醫院感染科主任廖嘉宏說，肝膿瘍是指肝臟受到細菌感染而化膿，可能會出現發燒、畏寒、噁心、腹痛、倦怠等不適，由於類似感冒，不易聯想到肝臟問題。糖尿病患者、膽道疾病患者及免疫功能低下是肝膿瘍的高危險群，但也有許多患者無法確定感染來源。
肝膿瘍未即時治療可能會引發敗血症等併發症，危及生命。廖嘉宏表示，部分患者在使用抗生素治療後，會明顯改善，大多數人需要用引流法治療，若兩種治療方式還無法改善，就需要手術治療。
電腦斷層影像中可看到患者的肝臟有一顆2.5 x 2.6x 3.7的膿瘍，以電腦斷層掃瞄確定膿瘍位置之後，再放置引流管將膿液引流出體外。透過電腦斷層定位，除了增加準確度，有效縮短與改善病情，也能減少開刀風險。
肝膿瘍會有復發的可能，廖嘉宏提醒患者應遵循治療，勿擅自中斷抗生素治療療程，且需定期返診追蹤。另外也提醒糖尿病患者應穩定控制血糖，降低感染風險，若有不適應及早就醫，及早治療。
南投醫院引進第二部多切面螺旋電腦斷層掃瞄儀，當患者在進行電腦斷層引流等治療時，另一部可同時為患者安排檢查。減少等候時間，使臨床檢查及醫療服務更有效率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言