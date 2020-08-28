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男子發燒多日全身酸痛 竟是肝臟遭細菌感染造成膿瘍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院以電腦斷層掃瞄確定肝膿瘍位置，再放置引流管將膿液引流出體外。圖／南投醫院提供
南投醫院以電腦斷層掃瞄確定肝膿瘍位置，再放置引流管將膿液引流出體外。圖／南投醫院提供

南投一名50歲男子原本以為感冒，但是連續發燒5天，而且全身痠痛，到南投醫院急診，電腦斷層檢查發現他感染肝臟膿瘍，安排插管引流並搭配抗生素治療，才改善症狀康復出院。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，肝膿瘍是指肝臟受到細菌感染而化膿，可能會出現發燒、畏寒、噁心、腹痛、倦怠等不適，由於類似感冒，不易聯想到肝臟問題。糖尿病患者、膽道疾病患者及免疫功能低下是肝膿瘍的高危險群，但也有許多患者無法確定感染來源。

肝膿瘍未即時治療可能會引發敗血症等併發症，危及生命。廖嘉宏表示，部分患者在使用抗生素治療後，會明顯改善，大多數人需要用引流法治療，若兩種治療方式還無法改善，就需要手術治療。

電腦斷層影像中可看到患者的肝臟有一顆2.5 x 2.6x 3.7的膿瘍，以電腦斷層掃瞄確定膿瘍位置之後，再放置引流管將膿液引流出體外。透過電腦斷層定位，除了增加準確度，有效縮短與改善病情，也能減少開刀風險。

肝膿瘍會有復發的可能，廖嘉宏提醒患者應遵循治療，勿擅自中斷抗生素治療療程，且需定期返診追蹤。另外也提醒糖尿病患者應穩定控制血糖，降低感染風險，若有不適應及早就醫，及早治療。

南投醫院引進第二部多切面螺旋電腦斷層掃瞄儀，當患者在進行電腦斷層引流等治療時，另一部可同時為患者安排檢查。減少等候時間，使臨床檢查及醫療服務更有效率。

患者 抗生素 發燒

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