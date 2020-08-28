影／桃機北跑道全部刨鋪完成 林佳龍安裝最後1盞燈具

桃園機場北跑道全面刨鋪工程，歷經4個月晝夜趕工，工程已經全部完成，交通部長林佳龍28日上午到北跑道頭裝設最後1盞跑道中心線燈，象徵工程完成，並由施工及相關單位展開最後檢查及飛測作業，預計9月初可以重新開放航機起降。

林佳龍由桃園機場公司董事長林國顯、總經理林祥生及工程團隊人員陪同，28日上午10時抵達桃機北跑道05L端聽取施工成果簡報。

林佳龍6月4日巡視北跑道開工時，曾經拆卸第1盞跑道中心線燈。28日他把這盞簽名的燈重新裝設定位，象徵北跑道工程全部完成；他隨即拿起無線電對講機呼叫控制中心，打開所有的跑道燈測試跑道燈光，確認燈光系統運作正常。

林佳龍部長表示，28日主要是慰勉工程團隊在炎夏酷暑高溫下仍全力趕工，如質如期達成工程任務，他肯定重新刨鋪完成的高品質跑道，一定能帶給航機及旅客們最好的飛安保障，也確保桃園機場迎接未來後疫情時代運量復甦成長的需求。

林佳龍對於北跑道刨鋪工程成果非常滿意，他指出，桃機北跑道刨鋪工程原規劃於明年春節疏運高峰期後才封閉整建，因為新冠肺炎疫情嚴峻，提前在今年運量減少的狀況下辦理設計與發包作業，5月28日開始日夜連續施工，讓跑道於9月初即可重新開放使用，大幅提升機場服務品質，績效值得肯定。