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桃機北跑道花百日整修完工 9月10日前啟用
桃園國際機場北跑道100天整修完工。交通部長林佳龍說，後續將進行開放前檢查，9月10日前啟用，接續將辦理南跑道刨鋪工程。
林佳龍在臉書上表示，原本預定明年春節過後，才能分段重新刨鋪的桃園機場北跑道，趁著疫情航班起降少，提早動工，拚100天內完成全跑道整修。
林佳龍說，桃機北跑道採柔性瀝青鋪面，全長3660公尺，施工面積達28.2萬平方公尺，刨鋪工程工序繁複。尤其在7、8月間這樣炎熱的天氣，鋪築溫度高達160度的瀝青，對工程團隊來說是相當大的考驗。
林佳龍說，6月初，他拆起跑道上的地燈，宣布工程啟動；今天，他再把地燈裝回跑道，測試點燈完成。後續將進行開放前檢查，9月10前啟用。
林佳龍說，為了維護飛行安全，跑道上的每個細節都馬虎不得，像是今天自己將地燈鎖上後，需再用專業儀器檢查，確定螺絲的緊，扭力必須達到21以上，確保穩固。
林佳龍說，感謝工程團隊全力以赴，讓工程如期如質完工，給國人高品質又安全的跑道。北跑道啟用後，桃機將接續辦理南跑道刨鋪工程，做好準備，迎接復甦。
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