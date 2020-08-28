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無須等待開2指 新光推入院就執行無痛分娩

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
新光醫院24日迎接院內第8萬名新光寶寶，倡議無痛分娩，無須等待開2指再施打，從入院就可以給予藥物減輕疼痛。記者陳雨鑫／攝影
新光醫院24日迎接院內第8萬名新光寶寶，倡議無痛分娩，無須等待開2指再施打，從入院就可以給予藥物減輕疼痛。記者陳雨鑫／攝影

「沒辦法幫家長養小孩，但能減少生產的疼痛感增加生二寶的意願」，新光醫院婦產科主治醫師蕭國明表示，新光醫院周一喜迎院內第8萬例「新光寶寶」，從入院就執行無痛分娩，無須等待開二指再執行麻醉，一路到傷口縫合，疼痛指數皆能維持在1分甚至是0分，同時也能大幅降低產婦焦慮、心肺負擔。

我國嬰兒出生人數去年僅有17萬5074人，為近九年來最低，蕭國明表示，造成少子化的原因多元，難以用單一因素討論，但第一胎生產的印象若是不佳，家庭很難再嘗試生第二胎，降低產婦生產的疼痛，能大幅改善生第一胎時的不適感。

蕭國明表示，過去皆認為無痛分娩應於子宮頸口開了4公分後再施打，太早施打恐延長產程，或是影響產婦錯誤的用力，必須要剖腹產，但根據新英格蘭醫學期刊於2005年的研究顯示，比較子宮頸口開4公分，與子宮頸口尚未開口前施打麻醉止痛，嬰兒出生狀況一開始就施打者，情況較佳，且產程時間也比較快。

蕭國明表示，無痛應該從入院待產至生產完及產後疼痛，包括傷口復原的疼痛、子宮收縮復原的產後痛、餵母奶時的痛，皆全面考慮，也增加民眾生子的意願。

不過，無痛分娩對於有凝血功能問題，或是骨盆腔曾受傷、變形，或是血小板指數低於10萬者，則不建議施打。

子宮 嬰兒 婦產科

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