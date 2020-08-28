消防署推易讀版手冊 盼提升心智障礙者防震知識
內政部消防署今天表示，與愛盲基金會首次合作推出易讀版防震須知手冊，盼透過簡易文字和插圖，讓心智障礙者更能獲取、提升地震防災知識。
消防署發布新聞資料指出，每年9月21日為「國家防災日」，今年特別與財團法人愛盲基金會首次合作，製作易讀版防震須知手冊，並邀請心智障礙者擔任審稿委員，透過親身意見，編撰最符合需求的防震手冊。
愛盲基金會表示，心智障礙、學習障礙等對閱讀文字比較容易遇到困難，有易讀易懂手冊是障礙者共同需求，而手冊內的文字、內容、插圖、顏色、字體大小都依歐盟易讀規範編列，符合心智障礙者需要。
消防署指出，地震具不確定性、不可預測性，除持續精進防救災能量外，也會透過各種宣導管道，提升民眾面對地震的防災應變能力，並重視弱勢族群需求，盼透過易讀版防震須知手冊，提升心智障礙者防震知識。
易讀版防震須知手冊可至消防署的消防防災館首頁搜尋「易讀版防震須知」。
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