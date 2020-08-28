他PO感謝文「高鐵剛剛等我上車！」 網怒：桃園誤點原來是你！

搭高鐵南來北往，已經成了台灣人日常，大多數人都會提早進站等車，但也有些人時間掌握太緊湊，月台狂奔上演追車記。有網友在Dcard分享搭高鐵南下，壓線進站已到發車時間，站務員仍貼心幫他聯絡駕駛，車子停在月台等他，讓他順利搭上高鐵。原PO滿滿的感謝，大讚「高鐵的站務人員也太貼心了吧！」

原PO表示，他從板橋搭8：19分的高鐵，眼看時間已經19分了，樓下車子關門的聲音也在響，門口的站務人員確認車票後，用無線電對話，叫原PO「趕快下去」，結果，令他驚喜的是，「車門居然沒關，多等了我大概3秒上車才關」，他大讚高鐵，「感謝你們！！這個反應，這個服務超過100分了。」

這篇感謝文一出，卻惹來罵聲。「桃園站延誤三分鐘」、「原來是你喔！還以為是我的錶不準了」、「有什麼好感動的，應該是你等車，不是車等你，傻眼...」、「自己遲到就等下一班車坐自由座」、「一個人等你3秒鐘，全車的人就等你3000秒！」、「就是通融才慣出很多奧客...之後要是沒趕上車...就客訴這次為什麼不等我上車？」

也有過來人表示，「我也被這樣等過...心裏感激又愧疚，之後我都提早30分鐘到車站等」、「我只有過在我眼前關上車門的經驗...」、「它稍微加快就補回來了，不會延誤啦」、「台鐵也會等啊...之前我看到一個拿拐杖的奶奶走比較慢...站務員也是請火車等一下讓奶奶上車才開。」