現濾現喝 新鮮才是好水

櫻花推出新一代RO淨水器，提供全新飲水體驗。 圖／姚永倫 攝影

新手爸比祥爸扛了好幾箱嬰兒瓶裝水回家搬得大汗淋漓，祥媽看在眼裡滿是不捨，「唉，為了小寶寶健康，有人推薦用進口天然無菌礦泉水泡奶，實在很貴又麻煩……」「老公，要喝好水我已經做好功課了，裝一台RO淨水器就搞定！」

用進口嬰兒礦泉水泡牛奶，既傷荷包又麻煩。 圖／祥爸 提供

的確，現代人重視食品安全，無論是新手爸媽的需求，或是許許多多重視飲用水品質的家庭，居家喝得健康純淨已經是全民話題。

家裡水龍頭一轉開就有好水可以使用，得靠淨水器產品，不過，過去家裡裝一台傳統RO淨水器體積大、接管多容易漏水，換濾心常常是難題，現在台灣櫻花推出新一代訴求「新鮮好水 現濾現喝」的RO淨水器，馬上讓人眼睛為之一亮。

櫻花RO淨水器，現濾現喝，品嘗最甘甜純水。 圖／姚永倫 攝影

過去安裝傳統RO淨水器，儲水桶大大占了廚下空間，桶內新舊水混雜的重複汙染也是大家擔憂的重點。傳統管線結構多達3、40個接頭常是漏水的最大主因，更換濾心也不方便……，都造成使用上的障礙，成為消費者心裡的痛點。

櫻花新一代RO淨水器顛覆過去繁雜結構設計，用「新鮮 才是好水!」全新訴求喝到新鮮好水。首先革了儲水桶的命，大大省下廚下空間，同時避免重複汙染。一體式水路設計，整合40多個管線、接頭等零件，更大大減少漏水的風險。需要更換濾心的時候，龍頭燈號會主動智能提醒，並搭配專利濾心卡榫設計，一扭就能自己換好，喝好水就是這樣輕鬆便利。

「原來現在櫻花RO淨水器已經進化，這樣就不用再為了小孩要泡奶搬這麼重的礦泉水了！」祥爸說。「對，而且還製造更多寶特瓶垃圾及資源浪費，並且水放在裡面久了，我也怕氣溫造成水質變質呢！」

櫻花新一代RO淨水器，三道濾心，杜絕水中雜質，讓您喝得安心。 圖／櫻花 提供

櫻花新一代RO淨水器還能兼顧環保？原來魔鬼存在於細節之中。過去傳統逆滲透淨水器廢水比高，過濾1杯純水需要浪費3杯廢水。新技術大大減少廢水排放只需1:2/3的廢水比，加上一體式水路零接頭設計杜絕漏水隱患，雙管齊下省水省錢，環保自然更升級。

櫻花新一代RO淨水器，自己即可更換濾心，省時又方便。 圖／姚永倫 攝影

聰明的地方還有自動清洗技術，內建智能濾心自動清洗功能，確保RO膜濾心淨潔，避免RO膜表層濾孔經過日積月累堵塞，有效延長濾心的壽命。另機身還搭配智能提醒濾心更換或是機體異常燈號，科技巧幫手讓居家飲用水好上加好。

「好在我娶了聰明的妳，這下寶寶泡奶，我們喝水、料理用水都沒有煩惱了。」祥爸開心地說。的確，新鮮，才是好水，有了櫻花新一代RO淨水器革命性設計「現濾現喝 新鮮好水」，開心喝安全的水，孕育健康人生。