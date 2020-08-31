快訊

「他朝我的頭開第一槍」 館長遭槍擊後首度直播發聲

現濾現喝 新鮮才是好水

撰文 / 鄭嘉蕙

櫻花推出新一代RO淨水器，提供全新飲水體驗。 圖／姚永倫 攝影
櫻花推出新一代RO淨水器，提供全新飲水體驗。 圖／姚永倫 攝影

新手爸比祥爸扛了好幾箱嬰兒瓶裝水回家搬得大汗淋漓，祥媽看在眼裡滿是不捨，「唉，為了小寶寶健康，有人推薦用進口天然無菌礦泉水泡奶，實在很貴又麻煩……」「老公，要喝好水我已經做好功課了，裝一台RO淨水器就搞定！」

用進口嬰兒礦泉水泡牛奶，既傷荷包又麻煩。 圖／祥爸 提供
用進口嬰兒礦泉水泡牛奶，既傷荷包又麻煩。 圖／祥爸 提供

的確，現代人重視食品安全，無論是新手爸媽的需求，或是許許多多重視飲用水品質的家庭，居家喝得健康純淨已經是全民話題。

家裡水龍頭一轉開就有好水可以使用，得靠淨水器產品，不過，過去家裡裝一台傳統RO淨水器體積大、接管多容易漏水，換濾心常常是難題，現在台灣櫻花推出新一代訴求「新鮮好水 現濾現喝」的RO淨水器，馬上讓人眼睛為之一亮。

櫻花RO淨水器，現濾現喝，品嘗最甘甜純水。 圖／姚永倫 攝影
櫻花RO淨水器，現濾現喝，品嘗最甘甜純水。 圖／姚永倫 攝影

過去安裝傳統RO淨水器，儲水桶大大占了廚下空間，桶內新舊水混雜的重複汙染也是大家擔憂的重點。傳統管線結構多達3、40個接頭常是漏水的最大主因，更換濾心也不方便……，都造成使用上的障礙，成為消費者心裡的痛點。

櫻花新一代RO淨水器顛覆過去繁雜結構設計，用「新鮮 才是好水!」全新訴求喝到新鮮好水。首先革了儲水桶的命，大大省下廚下空間，同時避免重複汙染。一體式水路設計，整合40多個管線、接頭等零件，更大大減少漏水的風險。需要更換濾心的時候，龍頭燈號會主動智能提醒，並搭配專利濾心卡榫設計，一扭就能自己換好，喝好水就是這樣輕鬆便利。

「原來現在櫻花RO淨水器已經進化，這樣就不用再為了小孩要泡奶搬這麼重的礦泉水了！」祥爸說。「對，而且還製造更多寶特瓶垃圾及資源浪費，並且水放在裡面久了，我也怕氣溫造成水質變質呢！」

櫻花新一代RO淨水器，三道濾心，杜絕水中雜質，讓您喝得安心。 圖／櫻花 提供
櫻花新一代RO淨水器，三道濾心，杜絕水中雜質，讓您喝得安心。 圖／櫻花 提供

櫻花新一代RO淨水器還能兼顧環保？原來魔鬼存在於細節之中。過去傳統逆滲透淨水器廢水比高，過濾1杯純水需要浪費3杯廢水。新技術大大減少廢水排放只需1:2/3的廢水比，加上一體式水路零接頭設計杜絕漏水隱患，雙管齊下省水省錢，環保自然更升級。

櫻花新一代RO淨水器，自己即可更換濾心，省時又方便。 圖／姚永倫 攝影
櫻花新一代RO淨水器，自己即可更換濾心，省時又方便。 圖／姚永倫 攝影

聰明的地方還有自動清洗技術，內建智能濾心自動清洗功能，確保RO膜濾心淨潔，避免RO膜表層濾孔經過日積月累堵塞，有效延長濾心的壽命。另機身還搭配智能提醒濾心更換或是機體異常燈號，科技巧幫手讓居家飲用水好上加好。

「好在我娶了聰明的妳，這下寶寶泡奶，我們喝水、料理用水都沒有煩惱了。」祥爸開心地說。的確，新鮮，才是好水，有了櫻花新一代RO淨水器革命性設計「現濾現喝 新鮮好水」，開心喝安全的水，孕育健康人生。

相關新聞

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

中央氣象局今天在臉書粉絲團「報天氣」表示，梅莎颱風處在海溫高及發展條件好的環境，因此顯著增強，預計明後天通過琉球會達到強...

嬰幼兒也可用！ 60萬份600元紙本藝FUN券31日開放登記

65歲以上或18歲以下、未抽到第一波藝FUN券的民眾請注意！第二波紙本藝FUN券明天(31日)上午九時起開放登記，符合條...

台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

今天下午4時15分台南往保安間的大同路141巷平交道，發生電車線斷落事故，台鐵初步研判，鐵道局中工處施工施工時，搖桿機不...

跟桃捷一起去旅行！第3波國門深度體驗遊 明開放報名

受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天...

查德威克鮑斯曼和安倍晉三皆為腸患所苦 娛樂圈政界不罕見

日本首相安倍晉三8月28日宣布因腸炎復發辭職，電影《黑豹》（Black Panther）男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）同日也不敵腸癌逝世。接連有政客及演員患上與腸道有關的病毒，也引起外界關注。

新冠治療新契機 細胞治療現曙光

新冠肺炎疫情持續延燒，全世界莫不期待疫苗問世。但是除了疫苗和抗體外，北醫大研發長黃彥華表示，間質幹細胞（MSC）因有很好...

國際精品9月再掀漲價潮 台灣調漲時間點、品項曝光

國際精品大牌再掀起漲價潮，繼今年上半年5月Louis Vuitton（LV）、Chanel（香奈兒）兩大精品指標率先漲價...

桃園客運遭爆血汗駕駛工時造假 公路總局重罰220萬元

桃園客運遭爆料駕駛超時工作及工時造假，交通部公路總局表示，昨天已責成新竹區監理所立即啓動無預警派員至客運公司進行駕駛工時...

桃園再增一例登革熱三度就醫才確診 籲院所提高警覺

疾病管制署今公布國內新增一例本土登革熱病例，這名50多歲男性三度就醫才因手臂前胸出疹而被通報檢驗，今確診為第一型登革熱。...

7縣市大雨特報！ 南投雲林屏東及台中至高雄注意雷擊

中央氣象局發布7縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天南投、雲林、屏東地區及台中至高雄山區有局部大雨發...

桃園登革熱疫情累計14人 中泰里男子確診感染源待查

我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，先前更曾於社區爆發本土登革熱群聚感染，衛生局今天再度宣佈，桃園區中泰里一名50多歲的男性確診登革熱，感染源仍待查，為桃園市今年第14例本土病例。

葉克膜最久案例出院逾2月 台大醫：肺功能慢慢恢復中

台灣運動醫學醫學會今舉行學術論壇，邀請台大醫院感染控制中心主任盛望徽分享防疫經驗。盛望徽提到，疫情半年多來印象最深的一個案例是一名50多歲男性，因為其病情相當危重，後來終於脫離險境出院時，院方還為他召開記者會。個案年紀較輕，目前仍定期回診，肺功能慢慢恢復中。

熱門新聞

特殊色口罩又來了！搭帳篷、睡路邊 北市民眾徹夜屈臣氏排隊

一張圖看天氣！梅莎恐轉強颱 明後天兩階段變化

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

「梅莎」不侵台 吳德榮：將增強為今年最強颱

台鐵台南往保安電車線斷落 估今晚8時30分全線搶通

防暴雨 「梅莎」恐成今年最強颱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。