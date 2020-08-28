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梅莎颱風最快今晚形成恐比巴威強 路徑和降雨熱區看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
即將生成的梅莎颱風路徑預測。 圖／截自typhoon2000
即將生成的梅莎颱風路徑預測。 圖／截自typhoon2000

菲律賓東方海面熱帶擾動，今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局預估，今晚到明天會形成今年第9號颱風梅莎，下周一最靠近台灣，為北部、東半部帶來降雨，強度至少中颱，且不排除比巴威颱風強。

資深氣象預報員徐仲毅說，菲律賓東方海面距離1200公里海面上有熱帶性低氣壓，今天清晨2時生成，因為大氣跟海洋環境有利於發展，今明兩天有機會發展成第9號颱風梅莎。今明走得比較慢，有些停滯，周日迅速北上，下周一通過琉球海域，再轉西北往日韓方向移動。直接侵襲台灣機率低，不過外圍環流有機會造成影響。

徐仲毅說，影響時間在周日到下周二，周日影響較低，北部、東半部有局部降雨，下周一、二會為北部、東半部帶來明顯降雨。不過詳細影響程度要看路徑跟發展強度而定，還是要觀察，存在不確定性。

徐仲毅說，颱風靠近時，中南部跟花東還是以午後雷陣雨天氣為主。海面上風浪會比較大，下周一開始，北部海面東半部海面有長浪發生。

徐仲毅說，預計下周一到周二比較接近，預計有中颱以上強度。至於警報部分，最新資料來看發布機率不高，陸警相對來講偏低。

菲律賓東方熱帶擾動，今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站
菲律賓東方熱帶擾動，今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站

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