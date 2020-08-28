今年夏季史上最熱！ 氣象局預估秋颱略多於氣候值

中央氣象局今天舉行秋季展望記者會。氣象局說，今年6月到8月為史上最熱一季，預估秋季氣溫偏暖至正常，雨量也正常。至於民眾關心的秋颱，預計略多於氣候值，侵台機率則是維持正常。

氣象局預報中心呂國臣說，去年才是最暖冬季，今年6月到8月太平洋副熱帶高壓異常偏強，造成台灣氣溫明顯偏高，成為史上最熱一季，平均氣溫達到29.54度，高於2017年7到9月的29.41度，夏季來的感覺特別早。其中大武、台北、玉山分別在7月來到40.2度、39.7度、23.8度，皆創下該站歷史最高溫紀錄。15個氣象站觀測到同期也有破紀錄狀況。

呂國臣說，以台北出現極端高溫為例，2016年比較熱的集中在7、8月，2017年在8月，今年則是6月就開始。其中，台北夏季出現35度有72天、36度55天、37度30天、38度13天、39度2天。

呂國臣說，歷史上來看，太平洋高壓在北部，但今年延伸範圍有通過台灣中心，所以太平洋高壓偏強，直接影響台灣中心。

雨量部分，呂國臣說，今年夏季平均累積雨量約氣候值得一半，7月偏乾，8月稍微好轉。雨量是1993年以來雨量最少一年，用水情形要留意。

至於颱風狀況，呂國臣說，估計在反聖嬰年情況下，西北太平洋颱風是正常到偏少，截至目前颱風累計有8個，可能近日也會有第9個出現，明顯少於正常值13.4個，且7月份沒有颱風在西北太平洋生成，破了歷史紀錄。颱風生成位置也偏西，推測跟太平洋強度過強有關。若有侵台狀況，預警時間就相對短。

至於秋季狀況，呂國臣說，今年屬於反聖嬰年趨勢，東太平洋赤道溫度偏低，台灣附近海溫偏高，台灣溫度受到太平洋高壓影響明顯偏高，西北太平洋生成颱風頻率會較氣候值略多，造成比較多降雨。

至於秋颱預測，呂國臣說，西北太平洋颱風生成紀錄略多於氣候值，侵台機率則以正常比較高，過去歷史統計侵台個案數是1到2個，秋季易有東北季風共伴效應，侵台期間北部、東半部會有降雨。

呂國臣說，溫度方面預測是偏高至正常，9月偏熱、10月界於偏熱到不偏熱、11月溫度偏向正常。雨量則是整體呈現正常，9月10月正常到略偏多，11月偏多偏少訊號較不明顯。