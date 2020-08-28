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近3千封的鼓勵！ 高中姊弟發起寫信挺醫護

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
李姓姊弟親手製作的感謝卡細心排版在粉彩紙上，讓衛福部台東醫院急診室護理師大讚貼心。圖／部東醫院提供
李姓姊弟親手製作的感謝卡細心排版在粉彩紙上，讓衛福部台東醫院急診室護理師大讚貼心。圖／部東醫院提供

衛福部台東醫院日前收到一件包裹，裡面裝著20多封來自各縣市學校力挺醫護的卡片，黃色牛皮紙袋上署名是北一女一年級學生李孟庭，聯繫上李孟庭和就讀大直高中的弟弟李孟融，才發現這對姊弟從今年3月底開始透過臉書社群募集力挺醫護的信件，期間他們歷經期末考的課業被迫暫時中斷，連清明端午假期也在整理信件。

近3000封力挺醫護的手寫信件，分送60多家醫療院所，李孟庭說：「她並沒有忘記偏鄉的部立台東醫院，反而覺得地處偏遠的醫院缺乏資源，醫護的付出相對更多，更應該要為他們打氣加油」；該院急診室護理師看到這對姊弟將力挺信井然有序的排版在粉彩紙上才寄出，大讚他們貼心又細心。

姊弟回憶，5月份段考、7月份期末考，還沒整理回覆的信件放在客廳桌子上，經常晚上11時許才回到家，常常兩個人看看信件再互看一眼，各自奔向房間繼續用功，有時忍不住會翻閱一下是哪些學校寄來的，暗自倒數考試何時結束，可以再度在社群上貼文，讓大家知道哪些醫護受到鼓勵。

「其實到現在還是持續會收到卡片」，對於全國各校不中斷的關懷，李孟庭還一直處於感動的狀態；李孟融則說，「從發起一人一信的活動開始，每天花費幾小時的時間聯繫確認，或是親送卡片到醫療院所、去補習班和學生分享心得，8月份第五波信件寄出去之後，瞬間覺得生活好像失去什麼，重心都不見了啦」。

5個月來李孟庭減少練習最愛的街舞，李孟融的武術課程也斷斷續續，但是他們有一個共同的信念，「和醫護人員的付出相比，這根本不算什麼」。

部東醫院表示，收到李姓姊弟寄來給醫護人員的鼓勵與祝福，內容滋潤溫暖了全院醫護人員這些日子以來緊繃的心情，大家都很感動；醫院醫護人員會持續努力守護台東鄉親的健康，防疫期間更會落實健康管理，以及配合中央疫情指揮中心的各項措施，與大家共同攜手對抗疫情。

李姓姊弟自製的加油小物，經常上傳社群讓大家了解他們發起一人一信的目的。圖／部東醫院提供
李姓姊弟自製的加油小物，經常上傳社群讓大家了解他們發起一人一信的目的。圖／部東醫院提供
端午清明假期，姊姊李孟庭（左）與弟弟李孟融還是整理各地學校寄來的力挺醫護的信件。圖／部東醫院提供
端午清明假期，姊姊李孟庭（左）與弟弟李孟融還是整理各地學校寄來的力挺醫護的信件。圖／部東醫院提供

醫護人員 台東 疫情 北一女

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